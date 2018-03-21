Gaspçılar 300 bin lirayla polisten kaçtı, paralar yola saçıldı

İSTANBUL, Basın Ekspres yolunu birbirine katan 3 gaspçı yakalandı.

Küçükçekmece'de tapu müdürlüğü önünde dün akşam bir kişiyi gasp ederek 300 bin lirayı alan 3 şüpheli, çalıntı lüks araçla kaçmaya başladı. Polis, şüphelileri takibe aldı. Şüpheliler polisin 'dur' ihtarına uymadı. Basın Ekspres yolunda Ankara istikametinde kaçan şüphelilerin arkasından polis havaya ateş açtı. Kovalamacayı fark eden bazı sürücüler yolu kesmeye çalıştı. Ancak şüpheliler bu araçlara çarparak yollarına devam etti. Şüpheliler, biri TIR, 7 araca çarptı. Kovalamaca İkitelli mevkiinde son buldu. Yolu kesen sürücüler nedeniyle daha fazla ilerleyemeyen 3 şüpheli, aracı terk ederek yaya olarak kaçmaya devam etti.

KAÇARKEN GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDILAR

Şüpheliler aracı terk ettikten sonra kaçarken güvenlik kamerasına yansıdılar. Görüntülerde kaçarken yan yolu ayıran duvar üstünden atlayan şüpheliler, 300 bin lira dolu çantayı yere düşürüyor. Paralar yola saçılırken şüphelilerden biri bir miktar parayı alarak uzaklaşıyor. Yoldaki 290 bin lira ise bir sürücü tarafından toplanıp polise teslim edildi.

3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Polis yaptığı çalışma sonucu önce şüphelilerden birini daha sonra ise diğer ikisini gözaltına aldı. Şüphelilerin kaçarken çantadan aldığı yaklaşık 10 bin liranın ise kayıp olduğu öğrenildi.