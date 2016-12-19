Garip olay! Ölüm haberiyle...

OLAY, Samsun'un Canik ilçesi Hacıismail Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Özbek ailesinin fertleri dün akşam saat 17.00 sıralarında bir yakınlarının ölüm haberini alınca cenaze evine gitti. Saat 22.00 gibi eve dönen aile fertleri evde tek başına kalan anneleri 74 yaşındaki Ayşe Özbek'in sobanın yanında yerde buldu. Ailenin kendi imkanları ile özel bir hastaneye kaldırdığı Ayşe Özbek'in hayatını kaybettiği belirlendi. Uzun yılardır yatalak olduğu öğrenilen yaşlı kadının arka kısmında sobadan dolayı yanık oluştuğu belirlendi. Kalp krizi geçirerek sobanın üzerine sırt üstü düştüğü tahmin edilen Ayşe Özbek'in kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi. Cenazeye gidip eve döndüklerinde annelerini kaybeden Özbek ailesinin fertleri gözyaşına boğuldu. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Yaşlı kadının cenazesi otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.



DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen

Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.



Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan

iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

İyi Seyirler.