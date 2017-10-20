Gardaş kahkahası! Fotoğraf, D-8 zirvesine damga vurdu

GELİŞEN Sekiz Ülke Teşkilatı (D-8) Dokuzuncu Zirvesi, İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirildi. D-8 ile İslam Kalkınma Bankası arasında Mutabakat Muhtırası imza töreni yapıldı. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev arasındaki samimiyet damga vurdu. Tören sırasında sık sık gülüşen iki liderin bol kahkahalı sohbeti fotoğraflara yansıdı.

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