Gardaş kahkahası! Fotoğraf, D-8 zirvesine damga vurdu

GELİŞEN Sekiz Ülke Teşkilatı (D-8) Dokuzuncu Zirvesi, İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirildi. D-8 ile İslam Kalkınma Bankası arasında Mutabakat Muhtırası imza töreni yapıldı. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev arasındaki samimiyet damga vurdu. Tören sırasında sık sık gülüşen iki liderin bol kahkahalı sohbeti fotoğraflara yansıdı.
TÖRENDEKİ DİĞER LİDERLER
Törende Nijerya Cumhurbaşkanı Muhammed Buhari, Gine Devlet Başkanı Alpha Conde, Pakistan Başbakanı Şahid Hakan Abbasi, İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri, Endonezya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhammet Jusuf Kalla, Bangladeş Dişişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Mohammed Shahriar Alam, Mısır Dışişleri Bakan Yardımcısı Hamdi Loza ve D-8 Genel Sekreteri Seyyid Ali Muhammed yer aldı.
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