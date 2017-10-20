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Gardaş kahkahası! Fotoğraf, D-8 zirvesine damga vurdu

İstanbul'da gerçekleşen Gelişen Sekiz Ülke Teşkilatı Zirvesine, Erdoğan ve Aliyev'in samimiyeti damga vurdu. İki liderin bol kahkahalı sohbetleri fotoğraflara yansıdı

Gardaş kahkahası! Fotoğraf, D-8 zirvesine damga vurdu

İstanbul'da gerçekleşen Gelişen Sekiz Ülke Teşkilatı Zirvesine, Erdoğan ve Aliyev'in samimiyeti damga vurdu. İki liderin bol kahkahalı sohbetleri fotoğraflara yansıdı

20 Ekim 2017 Cuma 16:30
Gardaş kahkahası! Fotoğraf, D-8 zirvesine damga vurdu
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GELİŞEN Sekiz Ülke Teşkilatı (D-8) Dokuzuncu Zirvesi,  İstanbul  Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirildi. D-8 ile  İslam Kalkınma Bankası arasında Mutabakat Muhtırası imza töreni yapıldı. Törene  Cumhurbaşkanı  Recep Tayyip Erdoğan ile  Azerbaycan  Cumhurbaşkanı  İlham Aliyev arasındaki samimiyet damga vurdu. Tören sırasında sık sık gülüşen iki liderin bol kahkahalı sohbeti fotoğraflara yansıdı.


TÖRENDEKİ DİĞER LİDERLER

Törende  Nijerya  Cumhurbaşkanı Muhammed Buhari, Gine Devlet Başkanı Alpha Conde,  Pakistan Başbakanı Şahid Hakan Abbasi,  İran  Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri, Endonezya  Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhammet  Jusuf Kalla,  Bangladeş Dişişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Mohammed Shahriar Alam,  Mısır Dışişleri Bakan Yardımcısı Hamdi Loza ve D-8 Genel Sekreteri Seyyid Ali Muhammed yer aldı.

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İslam Kalkınma BankasıAzerbaycan CumhuriyetiCumhurbaşkanı ErdoğanRecep Tayyip ErdoğanTayyip Erdoğan
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