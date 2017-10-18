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Galatasaraylı öğrenciyi darp eden dört saldırgan serbest

Konya’da üniversite öğrencisi Galatasaray taraftarına saldıran dört kişi dün gözaltına alındıktan sonra bugün mahkemece serbest bırakıldı.

Galatasaraylı öğrenciyi darp eden dört saldırgan serbest

Konya’da üniversite öğrencisi Galatasaray taraftarına saldıran dört kişi dün gözaltına alındıktan sonra bugün mahkemece serbest bırakıldı.

18 Ekim 2017 Çarşamba 08:31
Galatasaraylı öğrenciyi darp eden dört saldırgan serbest
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ATİKER Konyaspor, söz konusu dört kişinin bundan böyle stadyuma giremeyeceğini duyurdu.
Selçuk Üniversitesi’nde okuyan Galatasaray taraftarı Hakan Karaoğlu, 14 Ekim’de oynanan Konyaspor-Galatasaray maçı öncesinde, Konya Büyükşehir Belediyesi Stadı önünde bir grup Konyaspor taraftarı tarafından durdurulup darp edilmişti.

Saldırı anı da saldırganlarca kaydedilip sosyal medyada yayınlanmıştı
Zalımın Oğlu @Zaliminoglu00
Konyaspor taraftarının barbarlığı.Öğrenci çocuk takımının formasını alamaz mı? Giyemez mi?
Soruşturma kapsamında saldırganlar 18 yaşındaki S.T., 15 yaşındaki M.K.C., 17 yaşındaki A.U. ve 20 yaşındaki E.F. ‘gasp ve kasten yaralama’ suçundan gözaltına alındı.

Sorgulamanın ardından ‘nitelikli yağma ve kasten yaralama’ ile ‘Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesi Kanunu’na aykırı davranma’ suçlarından bugün adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı.

Stada girişleri yasaklandı

Kulübün resmi internet sitesinden bir mesaj yayınlayan Atiker Konyaspor yönetimi, Galatasaray taraftarına saldıran dört kişiden ikisinin kombine bileti olduğunu belirterek, bundan böyle Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu’na girişlerinin yasaklandığını açıkladı.

Konyasporlular Karaoğlu’nu ziyaret etmişti. Fotoğraf: Twitter
Kulüp şunları kaydetti: ”Bundan sonra da benzer olaylarda tutumumuzun aynı şekilde olacağının bütün spor kamuoyunca bilinmesini istiyoruz. Öte yandan, sporda şiddetin önüne geçebilmek kötü, çirkin tezahüratı futbol sahalarından ve etrafından uzaklaştırabilmek için aynı hassasiyeti diğer kulüplerimizden de bekliyoruz.”

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Anahtar Kelimeler:
ATİKER KonyasporGalatasaray
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