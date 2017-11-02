Fulya öğretmenin sır ölümü! Siyanür mü, cinayet mi?

YENİŞEHİR İlçesi'ndeki bir sitede yaşayan 40 yaşındaki B.T. ile Fulya Baykal bir süre önce ayrıldı. İddiaya göre yeniden görüşmeye başlayan ikili arasında geçen hafta tartışma çıktı ve çift yine ayrılmaya karar verdi. Ertesi sabah B.T., Fulya BaykaPın solunum yetmezliği yaşadığını belirterek ambulans istedi. Ancak B.T., genç kadının siyanür içtiği iddiasıyla ambulansı beklemeden bina görevlisinin yardımıyla Baykal'ı otomobille hastaneye kaldırdı. Genç öğretmen müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Solunum yetmezliği çektiğini söyleyen B.T. ise tedavi altına alındı.

BİNADA ÖLÇÜM

Siyanür iddiası üzerine, AFAD ekipleri binada ölçüm yaptı. Maddenin binaya yayılmadığı tespit edildi. Cinayet masası ekipleri komşuların ifadelerine başvururken, B.T. tedavi sonrası gözaltına alındı. İfadesinde ailelerinin bilgisi dışında aynı evde kaldıklarını anlatan B.T., evlenmekten vazgeçince Baykal'ın siyanür içtiğini söyledi. Polis araştırmayı sürdürürken, otopside Fulya Baykal'ın cesedinden alınan numuneler İstanbul Adli Tıp'a, evde bulunan boş kap ise kriminal laboratuvara gönderildi.