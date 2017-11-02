Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
açık
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
113024
ALTIN
156.270
DOLAR
3.8151
STERLİN
5.0504
EURO
4.4356
3 gece az uyuyan paranoyak oluyor
3 gece az uyuyan paranoyak...
2 Kasım 2017 Salı - Günlük Burç Yorumu
1 Kasım Günlük Burç Yorumu
2 Kasım 2017 Antalya - Alanya Hava Durumu
2 Kasım 2017 Antalya -...
banner468

Fulya öğretmenin sır ölümü! Siyanür mü, cinayet mi?

Diyarbakır'da eski nişanlısının hastaneye kaldırdığı 32 yaşındaki İngilizce öğretmeni Fulya Baykal hayatını kaybetti. Gözaltına alınıp serbest bırakılan eski nişanlı B.T.'nin iddiası kafaları karıştırdı

Fulya öğretmenin sır ölümü! Siyanür mü, cinayet mi?

Diyarbakır'da eski nişanlısının hastaneye kaldırdığı 32 yaşındaki İngilizce öğretmeni Fulya Baykal hayatını kaybetti. Gözaltına alınıp serbest bırakılan eski nişanlı B.T.'nin iddiası kafaları karıştırdı

02 Kasım 2017 Perşembe 08:52
Fulya öğretmenin sır ölümü! Siyanür mü, cinayet mi?
banner404

YENİŞEHİR İlçesi'ndeki bir sitede yaşayan 40 yaşındaki B.T. ile Fulya Baykal bir süre önce ayrıldı. İddiaya göre yeniden görüşmeye başlayan ikili arasında geçen hafta tartışma çıktı ve çift yine ayrılmaya karar verdi. Ertesi sabah B.T., Fulya BaykaPın solunum yetmezliği yaşadığını belirterek ambulans istedi. Ancak B.T., genç kadının siyanür içtiği iddiasıyla ambulansı beklemeden bina görevlisinin yardımıyla Baykal'ı otomobille hastaneye kaldırdı. Genç öğretmen müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Solunum yetmezliği çektiğini söyleyen B.T. ise tedavi altına alındı.

BİNADA ÖLÇÜM

Siyanür iddiası üzerine, AFAD ekipleri binada ölçüm yaptı. Maddenin binaya yayılmadığı tespit edildi. Cinayet masası ekipleri komşuların ifadelerine başvururken, B.T. tedavi sonrası gözaltına alındı. İfadesinde ailelerinin bilgisi dışında aynı evde kaldıklarını anlatan B.T., evlenmekten vazgeçince Baykal'ın siyanür içtiğini söyledi. Polis araştırmayı sürdürürken, otopside Fulya Baykal'ın cesedinden alınan numuneler İstanbul Adli Tıp'a, evde bulunan boş kap ise kriminal laboratuvara gönderildi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
AfadFulya öğretmenSiyanürCinayet
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye sarsıldı! Bakanlık harekete geçti
Türkiye sarsıldı! Bakanlık harekete geçti
Kaza yapan araç denize uçtu
Kaza yapan araç denize uçtu
Gizemli evle ilgili yeni iddia! 'Bir oda dolusu altın gördüm!'
Gizemli evle ilgili yeni iddia! 'Bir oda dolusu altın gördüm!'

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim