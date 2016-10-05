Fuhuş yapan kadının çocukları korumaya alındı

Nikahsız birlikte yaşadığı Yunus Eme'nin kendisine zorla fuhuş yaptırdığını ileri süren A.H. sorgusunun ardından serbest bırakılırken, şüpheli ise fuhuşa aracılık yapmak ve insan ticareti suçlaması ile adliyeye sevk edildi. Suçlamaları kabul etmeyen Yunus Emre E. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
A.H.'nin ilk eşinden olan ve anneleriyle birlikte kalan 5 ile 8 yaşlarındaki 2 çocuk da Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne bağlı Sevgi Evleri'ne yerleştirildi. Çocukların travma yaşadığı bildirildi.
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