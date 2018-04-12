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Fuhuş operasyonundan servet çıktı

Ordu'nun Ünye ilçesinde önceki gün gerçekleştirilen fuhuş operasyonunda gözaltına alınanların üzerinden adeta servet çıktı

Fuhuş operasyonundan servet çıktı

Ordu'nun Ünye ilçesinde önceki gün gerçekleştirilen fuhuş operasyonunda gözaltına alınanların üzerinden adeta servet çıktı

12 Nisan 2018 Perşembe 18:22
Fuhuş operasyonundan servet çıktı
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ÜNYE Cumhuriyet Savcılığınca Ünye ilçesinde fuhşa teşvik ve aracılık eden, yer ve imkân sağlayan şüpheli şahıslara yönelik yaklaşık 3 ay kadar süren çalışmalar neticesinde Ordu Asayiş Şube Müdürlüğü ve Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 11 Nisan 2018 günü saat 07.00’de eş zamanlı olarak operasyon yapıldı. 

Operasyonda fuhşa sürüklenen 4’ü Türk, 9’u yabancı uyruklu toplam 13 mağdur kadın kurtarılırken, 3’ü yabancı uyruklu, 11’i Türk olmak üzere toplam 14 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. 

Şüpheli 14 şahsın ikametlerinde ve fuhuş yaptırılan ikametlerde yapılan aramalarda fuhuştan kazanıldığı değerlendirilen toplam 95 bin 550 TL, 3 bin 100 dolar, 150 euro, 200 Lari para, 2 adet altın kolye, 2 adet altın bileklik, 1 adet altın zincir, 2 adet altın yüzük, 1 adet kurusıkı tabanca, 6 adet fişek ele geçirildi. 

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 

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Anahtar Kelimeler:
OrduFuhuş
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