Fuhuş operasyonu: 18 gözaltı

EMNİYET Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Bürosu ekipleri, para karşılığında fuhuş yaptıkları, fuhuş için yer temin ettikleri öne sürülen kişilere yönelik operasyon düzenledi. 7 ayrı eve yapılan eş zamanlı operasyonda 50 ile 150 lira arasında erkeklerle fuhuş yaptıkları öne sürülen 2'si Azerbaycan uyruklu 13 kadın ile kadınlara fuhuş yaptırdıkları ve yer temin ettikleri iddiasıyla 5 erkek yakalandı. Gözaltına alınan erkeklerden birinin üzerinden 13 bin lira para, başka bir erkeğin de üzerinden G serisinden 2 adet 1 dolarlık banknot çıktı. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne götürüldü.