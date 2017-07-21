Fuhuş için gitti, gasp edildi

KOCAELİ'NİN M.D isimli genç, eskort sitesinde gördükten sonra aradığı D.Y. isimli kadınla fuhuş yapmak için anlaştı. M.D. kadının yanına gittiği sırada sitedeki resmin aynı kadına ait olmadığını gördü ve anlaşmadan vazgeçti. Fakat D.Y., M.D’yi biber gazı ile tehdit ederek parayı vermesini söyledi. Bunun üzerine genç üzerindeki 200 lirayı kadına verdi. Daha sonra polis ekiplerine giden genç ekiplerden yardım istedi. Polis ekiplerinin yaptığı operasyon ile D.Y. gözaltına alındı.



Kocaeli Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından zanlı gasp suçundan adliyeye sevk edildi.