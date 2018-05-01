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Fuhuş çetesinin şifreleri: Güzel kadın "Araba", çirkin kadın "Toros"

Adana'da muhtaç kadınları ağlarına düşürerek zorla fuhuş yaptırdıkları iddia edilen çete çökertildi. Çetenin konuşmalarda güzel kadınlardan "Araba", çirkin kadınlardan ise "Toros" diye söz etmeleri dikkat çekti

Fuhuş çetesinin şifreleri: Güzel kadın "Araba", çirkin kadın "Toros"

Adana'da muhtaç kadınları ağlarına düşürerek zorla fuhuş yaptırdıkları iddia edilen çete çökertildi. Çetenin konuşmalarda güzel kadınlardan "Araba", çirkin kadınlardan ise "Toros" diye söz etmeleri dikkat çekti

01 Mayıs 2018 Salı 10:37
Fuhuş çetesinin şifreleri: Güzel kadın "Araba", çirkin kadın "Toros"
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ADANA'DA yardıma muhtaç kadınlara zorla sözleşme imzalatıp fuhuş yaptırdığı ileri sürülerek tutuklanan 9 kişinin telefon görüşmelerinde polise yakalanmamak için kadına "Araba", çirkin kadına "Toros araba", zengin müşteriye ise "Keneli" dediği ortaya çıktı.

23 KADINA ZORLA FUHUŞ YAPTIRIYOR
 Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri ekipleri 17 Nisan'da kimsesiz ve yardıma muhtaç kadınlara zorla fuhuş yaptıran, fuhşa aracılık ve yer temininde bulunduğu öne sürülen kişilerin evlerine şafak vakti baskın yaptı. Bazı evlere özel harekat polisiyle giren polis 9 erkeği gözaltına aldı. Zanlıların 23 kadına zorla fuhuş yaptırdığı saptandı. Kadınlar da emniyete götürülerek ifadeleri alındı.

 Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen zanlılar Ali K. (34), Muhittin B. (45), Hüsnü Ö. (31), Hıdır A. (49), Harun Ö.(31), Yaşar Y. (57), Erol A. (36), Mehmet K. (50) ve İkbal K. (50) ise ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

"ŞAKA YAPTIK"
Suçlamaları kabul etmeyen zanlılar, teknik takipteki konuşmalarında "Kadın ayarlayalım" ifadelerini ise şaka olarak nitelendirdi. Zanlılar çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

23 mağdur ise zanlıların kendilerini "İsterseniz size para kazandırırım, kalacak yer ve yemek veririm" diyerek kandırıp daha sonra da fuhuş yaptırdığını belirtti. Ayrıca kadınların verdiği ifadede zanlıların Adana ve çevre ilçelerdeki kimsesiz ve yardıma muhtaç kadınları bulup otoyol ve parkta fuhuş yaptıracak kişiye getirdiği, bundan dolayı bin lira para aldığı, ayrıca her fuhuştan yüzde 50 pay aldığı belirlendi. Kadınların ayrıca, fuhuş yaptıran kişinin sözleşme hazırladığını ve bunu de kendilerine imzalattığını söylediği öğrenildi. Bu sözleşmede "Kadını bulan bin lira para alır. Her fuhuştan yüzde 50 pay alır. Geriye kalan yüzde 50'yi ise aracılık eden alır. Kadınlar güzel giyinip bakımlı olmalı" yazdığı öğrenildi.

FUHUŞUN ŞİFRESİ ARABA
Bu arada, zanlıların polisin teknik takip yapmasına karşı da önlemler aldığı belirlendi. Zanlıların polis kendilerini dinlediklerinde anlamamaları için şifreli konuştukları anlaşıldı. Buna göre zanlıların kadın yerine "Araba" kelimesini, zengin müşteri yerine "Keneli" kelimesini, fuhuş sözcüğü yerine ise "Otobana vurmak" kelimesini kullandıkları tespit edildi. Bu yöntemle zanlıların 23 kadını otoyol ve parklarda fuhşa sürüklediği, kadınların günde ortalama 50 erkekle birlikte olduğu ve 20 ila 100 lira arasında değişen paralar kazandığı tespit edildi.

ÇİRKİN KADINA "TOROS" DİYORLAR
Ayrıca, zanlıların müşterilere sattıkları kadınları çirkin ve güzel kadın olarak ayırdıkları ancak polise yakalanmamak için çirkin kadın cümlesi yerine "Toros", güzel kadın yerine de "Lüks otomobil" isimleri söyledikleri tespit edildi. Ayrıca çirkin kadını gören kamyon sürücüleri için "Dikkatli olun Toros geliyor onu gören hemen kamyonu ile dağa vurabilir" dedikleri öğrenildi. Ayrıca bazı müşterilerin kadınları çok çirkin bulduklarında ise "Benim hastam vardı onu ziyarete gidecektim" diyerek fuhuş yapmaktan vazgeçtiği de belirlendi.

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