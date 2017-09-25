FSM Köprüsü girişinde trafik yoğunluğu

FATİH Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu Yakası İstanbul-Edirne yönünde, ihlalli geçişlerin önlenmesi amacıyla geçtiğimiz günlerde Serbest Geçiş Sistemi çalışmaları başlamıştı. Serbest Geçiş Sistemi kapsamında otoyol üzerinde konstrüksiyonlar (TAK) kurulacağı öğrenilirken, çalışmaların ise 07 Kasım 2017 Salı günü saat 22.00’de tamamlanacağı öngörülüyor. FSM Köprüsü'nün devam eden çalışmalar nedeniyle araç trafiğine kısmı olarak kapatılması pazartesi sabahı sürücüleri zor durumda bıraktı. Yaşanan araç yoğunluğunda sürücüler köprü girişinde saatlerce beklemek zorunda kaldı.

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