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FSM Köprüsü girişinde trafik yoğunluğu

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde, Anadolu yakası Edirne istikametine ihlalli geçişleri önlemek amacıyla kurulacak Serbest Geçiş Sistemi çalışmaları nedeniyle köprü girişinde trafik yoğunluğu yaşandı

FSM Köprüsü girişinde trafik yoğunluğu

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde, Anadolu yakası Edirne istikametine ihlalli geçişleri önlemek amacıyla kurulacak Serbest Geçiş Sistemi çalışmaları nedeniyle köprü girişinde trafik yoğunluğu yaşandı

25 Eylül 2017 Pazartesi 11:25
FSM Köprüsü girişinde trafik yoğunluğu
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FATİH Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu Yakası İstanbul-Edirne yönünde, ihlalli geçişlerin önlenmesi amacıyla geçtiğimiz günlerde Serbest Geçiş Sistemi çalışmaları başlamıştı. Serbest Geçiş Sistemi kapsamında otoyol üzerinde konstrüksiyonlar (TAK) kurulacağı öğrenilirken, çalışmaların ise 07 Kasım 2017 Salı günü saat 22.00’de tamamlanacağı öngörülüyor.
FSM Köprüsü'nün devam eden çalışmalar nedeniyle araç trafiğine kısmı olarak kapatılması pazartesi sabahı sürücüleri zor durumda bıraktı. Yaşanan araç yoğunluğunda sürücüler köprü girişinde saatlerce beklemek zorunda kaldı.

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Fatih Sultan Mehmet KöprüsüTrafik YoğunluğuFsmFSM KöprüsüSerbest Geçiş Sistemi
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