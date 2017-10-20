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"Flakka" denildi, "numara" çıktı

Mersin'de dün çekilen ve sosyal paylaşım sitelerinde hızla yayılan videoda bir gencin yaptığı hareketlerin numara olduğu ortaya çıktı. Birçok yerde insanları zombiye çeviren "flakka" isimli sentetik uyuşturucu kullandığı söylenen gencin yapılan testinde sadece esrar içtiği ve ifadesinde dikkat çekmek için böyle bir şey yaptığıni söylediği öğrenildi

"Flakka" denildi, "numara" çıktı

Mersin'de dün çekilen ve sosyal paylaşım sitelerinde hızla yayılan videoda bir gencin yaptığı hareketlerin numara olduğu ortaya çıktı. Birçok yerde insanları zombiye çeviren "flakka" isimli sentetik uyuşturucu kullandığı söylenen gencin yapılan testinde sadece esrar içtiği ve ifadesinde dikkat çekmek için böyle bir şey yaptığıni söylediği öğrenildi

20 Ekim 2017 Cuma 14:36
"Flakka" denildi, "numara" çıktı
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EDİNİLEN bilgiye göre olay, dün Mersin Sanayi Sitesi içinde meydana geldi. Öğle saatlerinde bir genç, birden üstü çıplak vaziyette kendini yere atarak bağırmaya başladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen polis ve sağlık ekipleri, yerde yatıp bağıran genci sakinleştirmeye çalıştı. Ekiplerin sakinleştirme çabaları karşısında yerde çeşitli hareketler yaparak, bağırmayı sürdüren genç, uzun uğraşlar sonucunda elleri arkadan kelepçelenerek sedyeye konulup, hastaneye kaldırıldı. Şahsın görüntüleri ise bölgede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonuyla saniye saniye görüntülendi. Sosyal paylaşım sitelerinde hızla yayılan ve birçok yerde insanları zombiye çeviren "flakka" isimli sentetik uyuşturucuyu kullandığı söylenen gençle ilgili gerçek çok farklı çıktı.
Olayın sosyal paylaşım sitelerinde hızla yayılmasının ardından Mersin İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri olaya el attı.
Devlet hastanesindeki tedavisinin ardından şahsı alan narkotik ekipleri, AMETEM'e götürdü. Burada şahıs, kullandığı maddenin tespiti için idrar örneği verdi. Yapılan test sonucunda şahsın esrar kullandığı, başka hiçbir uyuşturucu madde kullanmadığı ortaya çıktı. Şahsın Gaziantep'te yaşayan ailesinin yanından 3 gün önce Mersin'e geldiği, daha önce bazı psikolojik tedaviler gördüğü iddia edildi. Ayrıca şahsın ifadesinde insanların dikkatini çekmek için böyle bir şey yaptığını da söylediği öğrenildi. Genç, polis ekipleri tarafından Gaziantep'te yaşayan ailesine teslim edildi.

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MersinFlakkaAmetem
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