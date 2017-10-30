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First Lady, resepsiyonda şıklığıyla göz kamaştırdı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 29 Ekim resepsiyonunda parlak lacivert ve dantel detaylı kıyafetiyle geceye damgasını vurdu

First Lady, resepsiyonda şıklığıyla göz kamaştırdı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 29 Ekim resepsiyonunda parlak lacivert ve dantel detaylı kıyafetiyle geceye damgasını vurdu

30 Ekim 2017 Pazartesi 06:58
First Lady, resepsiyonda şıklığıyla göz kamaştırdı!
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29 Ekim  Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde resepsiyon düzenlendi. Resepsiyona siyaset, spor ve sanat dünyasından çok sayıda isim katıldı.

FIRST LADY IŞIL IŞILDI

Geceye şıklığıyla damga vuran isimlerin başında  Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi  Emine Erdoğan geldi. First Lady, parlak lacivert, dantel detaylı ve kuyruklu kıyafetiyle şık bir görüntü sergiledi.

Emine Erdoğan, kürsüde konuşma yapan  Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanındaydı.

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Anahtar Kelimeler:
First LadyEmine Erdoğan
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