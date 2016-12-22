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Fırat Kalkanı'nda 4 saldırıda 14 şehit

Fırat Kalkanı harekatından şehit haberleri geldi

Fırat Kalkanı'nda 4 saldırıda 14 şehit

Fırat Kalkanı harekatından şehit haberleri geldi

22 Aralık 2016 Perşembe 06:57
Fırat Kalkanı'nda 4 saldırıda 14 şehit
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TÜRK Silahlı Kuvvetleri destekli Özgür Suriye Ordusu güçleri, El Bab'ın merkezine yakın stratejik bir bölgeyi ele geçirmek için harekat başlattı. DAEŞ'li teröristler tarafından düzenlenen 4 ayrı bombalı araç saldırısında 14 asker şehit oldu, 6'sı ağır 33 asker yaralandı. Türk savaş uçaklarının hava harekatında ve top atışlarıyla 138 terörist öldürüldü, 75 DAEŞ hedefi imha edildi.
Fırat Kalkanı harekatının 121'inci gününde en şiddetli çatışmalar yaşandı.
Suriye'nin El Bab kasabasına yönelik harekat sırasında DAEŞ'in düzendiği 4 ayrı bombalı araç saldırısında 14 asker şehit oldu. 6'sı ağır 33 asker yaralandı.
138 DAEŞ'Lİ ÖLDÜRÜLDÜ
Operasyonlarda 138 DAEŞ'li terörist öldürüldü, 67 hedef ve 8 silahlı araç imha edildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu güçleri El Bab'ın merkezine yakın bir noktada bulunan stratejik bir bölgeyi ele geçirmek için harekat başlattı. Harekat öncesinde güneydeki Halep karayolu ÖSO güçlerince ele geçirildi.
Daha önce doğuda Menbiç, batıda da Afrin karayolu ÖSO'nun denetimine geçtiği için DAEŞ'in tüm ikmal hatları kesilmiş oldu.
Harekat, şehir merkezine yakın bir noktada bulunan ancak uzun süredir DAEŞ'in barınma ve silah deposu olarak kullandığı stratejik konumdaki hastane binasına yoğunlaştı.
Ancak harekat sırasında Türk askerlerinin bulunduğu noktalara 4 ayrı bombalı araç saldırısı gerçekleştirildi. İlk saldırıda 4 asker şehit olurken, 15 asker yaralandı.
ÖĞLEDEN SONRAKİ 3 SALDIRIDA 10 ŞEHİT
Dün öğlenden sonra gerçekleşen diğer 3 saldırıda ise 10 asker şehit oldu, 6'sı ağır 18 asker yaralandı. Yaralılar Türkiye'deki hastanelerde tedavi altına alındı.
75 HEDEF İMHA EDİLDİ
Çatışmalar sürerken, hava kuvvetleri ve topçu bataryaları da DAEŞ hedeflerine bomba yağdırdı.
Türk savaş uçakları tarafından vurulan 67 hedefin yanısıra topçu birliklerinin atışlarıyla DAEŞ'e ait 8 silahlı araç imha edildi. 138 terörist öldürüldü.
Hastane binasının bulunduğu bölgenin DAEŞ'in en iyi koruduğu alan olduğuna dikkat çeken askeri kaynaklar, buranın ele geçirilmesi halinde DAEŞ'in El Bab'taki hakimiyetinin kırılacağını belirtiyorlar.
BAKAN IŞIK MECLİS'İ BİLGİLENDİRECEK
Sabah saatlerinde başlayan çatışmalarda hastane binasının bulunduğu alanda kontrol büyük ölçüde sağlandı.
Bu arada Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Fırat Kalkanı harekatındaki son durum hakkında bugün Meclis'te bilginlendirme yapılacağını açıkladı.

 
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