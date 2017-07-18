'Fırat Çakıroğlu cinayeti' davasında karar

İZMİR'DE , Ülkü Ocakları Ege Üniversitesi sorumlusu Fırat Yılmaz Çakıroğlu 'nun Edebiyat Fakültesi yanında çıkan kavgada bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili davada, tutuklu sanık Nurullah Semo, ağırlaştılmış müebbet hapis cezası ve ayrıca örgüt üyesi olmak suçundan 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

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