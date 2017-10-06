Firari FETÖ sanığı yakalandı

EDİNİLEN bilgiye göre, FETÖ / PDY soruşturma sı kapsamında aranan ve hakkında yakalama kararı bulunan Adana Adliyesinde görevliyken ihraç edilen A.H. (30), Sungurlu'da bulunduğu istihbaratını alan polis ekipleri çalışma başlattı. A.H.'nin Akçay Mahallesi'nde bir evde bulunduğunu ihbar alan Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve Sungurlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, firari A.H.'yi evin önünde yakaladı. İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen zanlı hakkında düzenlenen soruşturma evrakıyla birlikte adli makamlara sevk edildi.

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