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Film gibi operasyon! Bankayı soyup kaçınca...

İzmir’de bir bankadan elinde para dolu poşetle çıkan vatandaş, 3 kişi tarafından gasp edildi. Neye uğradığını şaşıran vatandaş durumu hemen polise bildirdi

Film gibi operasyon! Bankayı soyup kaçınca...

İzmir’de bir bankadan elinde para dolu poşetle çıkan vatandaş, 3 kişi tarafından gasp edildi. Neye uğradığını şaşıran vatandaş durumu hemen polise bildirdi

15 Mart 2018 Perşembe 19:23
Film gibi operasyon! Bankayı soyup kaçınca...
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İZMİR'İN Çiğli ilçesinde bulunan Atatürk Organize Sanayi Bölgesinde bulunan bir bankadan yüklü miktarda parayla çıkan bir vatandaş, 3 kişi tarafından gasp edildi. Elindeki para dolu poşeti kaptıran vatandaş durumu derhal polis ekiplerine haber verdi.
Emniyete düşen ihbarla birlikte harekete geçen ekipler, 3 gaspçının kaçtıkları aracın plakasını tüm ekiplere bildirdi ve aksiyon filmlerini aratmayan kovalamaca başladı. Çevreyolundan Çiğli’den Buca yönüne kaçan zanlılar, Buca kavşağına 300 metre kala kapama yapan polis ekiplerince yakalandı. E.G., B.E. ve ismi belirlenemeyen bir şahsı araç içinde yakalayan ekipler, yaptıkları aramada içinde 100 TL’lik banknotlarla dolu kargo poşetini ele geçirdi.
 
Şahısları ayrı ayrı ekip araçlarına bindiren polisler, zanlıları sorguları yapılmak üzere Gasp Büro Amirliğine götürdü. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
 

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