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'Fetullah Gülen isterse ben de başımı açarım'

FETÖ'nün Tekirdağ'daki "kadın yapılanmasına" yönelik devam eden davada savunması alınan tutuksuz sanık Kaya, "Romanya'ya geziye gittiğimizde orada daha önce Türkiye'de gördüğüm iki öğrenci vardı. Bunlar Türkiye'de kapalı ancak Romanya'da açıktı. Geziden sorumlu olan Dilara'ya sordum. O da bana 'bilmediğin şeyler var sen anlamazsın' dedi. Bunun üzerine tartışma büyüdü, sonra bana 'Fetullah Gülen isterse ben de başımı açarım' diye çıkıştı" dedi

'Fetullah Gülen isterse ben de başımı açarım'

FETÖ'nün Tekirdağ'daki "kadın yapılanmasına" yönelik devam eden davada savunması alınan tutuksuz sanık Kaya, "Romanya'ya geziye gittiğimizde orada daha önce Türkiye'de gördüğüm iki öğrenci vardı. Bunlar Türkiye'de kapalı ancak Romanya'da açıktı. Geziden sorumlu olan Dilara'ya sordum. O da bana 'bilmediğin şeyler var sen anlamazsın' dedi. Bunun üzerine tartışma büyüdü, sonra bana 'Fetullah Gülen isterse ben de başımı açarım' diye çıkıştı" dedi

11 Ekim 2017 Çarşamba 18:27
'Fetullah Gülen isterse ben de başımı açarım'
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FETULLAHÇI Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Tekirdağ'daki "kadın yapılanmasına" yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 32 sanığın yargılanmasına devam ediliyor.

Tekirdağ 3. Ağır Ceza Mahkemesince adliye binasındaki salonların fiziki yetersizliği nedeniyle İl Milli Eğitim Müdürlüğünün toplantı salonunda görülen duruşmaya 4'ü tutuklu 32 sanık ile avukatları katıldı.

Tutuksuz sanıklardan Elif Kaya savunmasında, FETÖ veya başka bir örgüte üyeliğinin bulunmadığını, Tekirdağ'da kurulan ancak daha sonra Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan Trakya İnci Derneği adlı kurumun gezi dışında hiçbir faaliyetine katılmadığını ifade eden Kaya, "Ben bu derneğin  düzenlediği gezilere katıldım. Bir de aşure günü düzenlenmişti ona gittim. Aşure  günü dışında hiçbir faaliyetlerinde yer almadım. Sohbetlerine de katılmadım. Beni  Zeynep Kaya diye biri çağırdı. Benim bu örgütle uzaktan yakından bir alakam  yoktur" diye savunma yaptı.

Mahkeme başkanının Kaya'ya bir yurtdışı gezisinde "Dilara" kod adlı tutuklu sanık Gülay Yaşar ile arasında geçen tartışmayı sorması üzerine, şunları söyledi:

"Dediğim gibi ben sadece bu dernekle gezilere gittim. Daha önce de Diyarbakır, Urfa ve Mardin'e tarihi yerleri görmek için girmiştim. Dilara ile  yurtdışına Romanya'ya geziye gittiğimizde konaklamak için bir yurda geçtik. Orada  daha önce Türkiye'de gördüğüm iki öğrenci vardı. Bunlar Türkiye'de kapalı ancak  Romanya'da açıktı. Bunu geziden sorumlu olan Dilara'ya sordum. O da bana  'bilmediğin şeyler var sen anlamazsın' dedi. Bunun üzerine tartışma büyüdü, sonra  bana 'Fetullah Gülen isterse ben de başımı açarım' diye çıkıştı. Bunu bana  söylediğinde Zeynep Kılıç ve Ayşe Şahan, Nilgün Civelek de vardı. Onlar da  Dilara'nın haklılığını savunarak beni orada yalnız bırakıp gitti."

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin "kadın yapılanması"na  yönelik soruşturma kapsamında hazırlanan ve Tekirdağ 3. Ağır Ceza Mahkemesince  kabul edilen iddianamede sanıklar hakkında "terör örgütüne üye olmak", "suç  işlemek amacıyla örgüt kurmak" suçlarından 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası  isteniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Fetullah GülenTekirdağ
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