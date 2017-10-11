FETULLAHÇI Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Tekirdağ'daki "kadın yapılanmasına" yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 32 sanığın yargılanmasına devam ediliyor.

Tekirdağ 3. Ağır Ceza Mahkemesince adliye binasındaki salonların fiziki yetersizliği nedeniyle İl Milli Eğitim Müdürlüğünün toplantı salonunda görülen duruşmaya 4'ü tutuklu 32 sanık ile avukatları katıldı.

Tutuksuz sanıklardan Elif Kaya savunmasında, FETÖ veya başka bir örgüte üyeliğinin bulunmadığını, Tekirdağ'da kurulan ancak daha sonra Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan Trakya İnci Derneği adlı kurumun gezi dışında hiçbir faaliyetine katılmadığını ifade eden Kaya, "Ben bu derneğin düzenlediği gezilere katıldım. Bir de aşure günü düzenlenmişti ona gittim. Aşure günü dışında hiçbir faaliyetlerinde yer almadım. Sohbetlerine de katılmadım. Beni Zeynep Kaya diye biri çağırdı. Benim bu örgütle uzaktan yakından bir alakam yoktur" diye savunma yaptı.

Mahkeme başkanının Kaya'ya bir yurtdışı gezisinde "Dilara" kod adlı tutuklu sanık Gülay Yaşar ile arasında geçen tartışmayı sorması üzerine, şunları söyledi:

"Dediğim gibi ben sadece bu dernekle gezilere gittim. Daha önce de Diyarbakır, Urfa ve Mardin'e tarihi yerleri görmek için girmiştim. Dilara ile yurtdışına Romanya'ya geziye gittiğimizde konaklamak için bir yurda geçtik. Orada daha önce Türkiye'de gördüğüm iki öğrenci vardı. Bunlar Türkiye'de kapalı ancak Romanya'da açıktı. Bunu geziden sorumlu olan Dilara'ya sordum. O da bana 'bilmediğin şeyler var sen anlamazsın' dedi. Bunun üzerine tartışma büyüdü, sonra bana 'Fetullah Gülen isterse ben de başımı açarım' diye çıkıştı. Bunu bana söylediğinde Zeynep Kılıç ve Ayşe Şahan, Nilgün Civelek de vardı. Onlar da Dilara'nın haklılığını savunarak beni orada yalnız bırakıp gitti."

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin "kadın yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında hazırlanan ve Tekirdağ 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede sanıklar hakkında "terör örgütüne üye olmak", "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" suçlarından 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası isteniyor.