FETÖ/PDY terör örgütünün davası görüldü

FETÖ/PDY terör örgütünün ‘esnaf mütevellisi’ davasının 4. duruşması gerçekleştirildi. Duruşmada tutuklu sanıklar Zeynal Y., İsmail S., Yavuz K., Hasan D. ile tutuksuz sanıklar Hasan S., Sait F. ve avukatları ek savunma yaptı. Duruşmada tanıklar da dinlendi. Sanıklar savunmalarında ‘mütevelli heyetinde’ olmadıklarını belirterek suçlamaları kabul etmedi.

Duruşmada tutuksuz sanık Hasan S., kendisinin daha önceden sohbetlere katıldığını ancak hiçbir zaman para yardımında bulunmadığını söyledi. Tutuksuz yargılanan diğer sanık Sait F. ise, kendisinin milletini ve devletini seven birisi olduğunu ve son dönemlerde örgütten uzak durduğunu dile getirdi.

Tutuklu sanık Zeynal Y. ise kendisinin örgütün sivil toplum kuruluşu olan ASGİAD’a üye olmadığını, Bank Asya’da kaydının olmadığını, gazete ve dergi aboneliğinin olmadığını, örgütün gizli haberleşme programı ByLock kaydının olmadığını ve kendisinin terör örgütüne üye olmadığının altını çizdi. Zeynal Y. ayrıca HTS sistemindeki telefon kayıtlarında çıkan örgüt yöneticilerini tanımadığını söyledi.

Diğer tutuklu sanık Hasan D. ise, kendisinin mütevelli heyeti üyesi olduğu iddiasında bulunan kişilerin hangi heyette olduğunu kanıtlamasını isteyerek, hiçbir kuruluşa üye olmadığını, Bank Asya’ya para yatırmadığını, örgütünü gizli haberleşme programı ByLock kullanmadığını, şifreli 1 dolarının olmadığını ile sürdü.

Hacı Yavuz K. ise, ek savunmasında kendisinin Adıyaman’ın en iyi mühendisleri arasında yer aldığını ancak bu güne kadar FETÖ/PDY terör örgütünün hiçbir kuruluşuna mühendislik hizmeti vermediğini söyledi.

Tutuklu diğer sanık İsmail S.’de suçlamaları kabul etmeyerek, kendisinin FETÖ/PDY terör örgütünün şirketi Başarı A.Ş.’nin kağıt üzerinde ortağı olduğunu, organik hiçbir bağının olmadığını, örgütü daha önce dini bir cemaat olarak bildiğini ve sohbetlere katıldığını öne sürdü.

Sanıkların ek savunmasının ardından savcılık mütalaasında sanıkların ‘örgüt üyeliğinden’ cezalandırılmasını ve tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamını istedi. Sanık avukatları yazılı savunma için ek süre talebinde bulundu. Avukatlar sanıkların ‘beraat’ veya ‘tahliye’ edilmesi talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti tutuklu sanıklardan Zeynal Y.’nin adli kontrol şartıyla ve yurt dışına çıkma yasağı ile tahliyesine karar verdi. Diğer tutuklu sanıklar İsmail S., Yavuz K. ve Hasan D.’nin tutukluluk hallerinin devamına, tutuksuz sanıklar Hasan S. ve Sait F.’nin tutuksuz olarak yargılanmasına karar verdi. Mahkeme bir sonraki duruşmanın 9 Ocak 2018 tarihinde görülmesine karar verdi.