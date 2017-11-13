FETÖ/PDY şüphelisi eski komiser tutuklandı

İL Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, daha önce gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılan eski komiser N.G. (26) hakkında cumhuriyet savcısının itirazı üzerine yakalama kararı çıkarıldı. Babasının üzerine kayıtlı telefona örgütün şifreli haberleşme uygulaması "ByLock" yüklediği tespit edilen şüpheli Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Bürosu ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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