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FETÖ/PDY soruşturmasında 6 tutuklama

Malatya'da yürütülen 2 ayrı FETÖ/PDY soruşturmasında 5 kişi tutuklandı. Ayrıca örgüt adına yurt dışında faaliyet gösteren bir kişide Malatya'da çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

FETÖ/PDY soruşturmasında 6 tutuklama

Malatya'da yürütülen 2 ayrı FETÖ/PDY soruşturmasında 5 kişi tutuklandı. Ayrıca örgüt adına yurt dışında faaliyet gösteren bir kişide Malatya'da çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

26 Eylül 2017 Salı 21:14
FETÖ/PDY soruşturmasında 6 tutuklama
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MALATYA Cumhuriyet Başsavcılığınca Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik sürdürülen soruşturma kapsamında gerçekleştirilen 2 ayrı operasyonda 29 şüpheli gözaltına alınmıştı. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklanırken 10'u etkin pişmanlıktan yararlanıp itirafçı oldu. 14 şüpheli ise adli kontrolle serbest kaldı.

Öte yandan FETÖ/PDY silahlı terör örgüt adına Filipinler’de çalıştığı belirlenen firari şüpheli Cebrail Ö. Malatya'da yakalandı. Polisteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen şüpheli 'Silahlı terör örgütü kurmak veya yönetmek' suçlamasıyla tutuklanarak Malatya E Tipi Cezaevine gönderildi. 

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ/PDY SoruşturmasıMalatyaTutuklama
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