FETÖ/PDY sanığı öğretmene 6 yıl 3 ay hapis

ERZURUM'DA, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin soruşturma sonucu hakkında "silahlı terör örgütü kurma veya yönetme" suçundan dava açılan Zafer Genç, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.



Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu yargılanan meslekten ihraç edilen öğretmen Zafer Genç ile avukatı Bahattin Fırat katıldı.



Cumhuriyet savcısı, mahkemeye önceki duruşmada sunduğu esas hakkındaki mütalaa doğrultusunda sanığın, üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu ile katalog suç olması dolayısıyla tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.



Sanık Genç de esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmasında, atılı suçlamalar ile aleyhindeki sözlü ve yazılı ifadeleri kabul etmediğini belirtti.



Hakkında beraat kararı verilmesini talep eden Genç, "Hayatım boyunca vatanıma ve milletime bağlı olmakla beraber, verilen görevi yapmak dışında hiç bir olumsuz davranışım olmamıştır. Bilerek veya bilmeyerek hiçbir şekilde bir örgüt içerisinde yer almadım. Herkes beni ve çalışmalarımı iyi bilmektedir. Bu sürecin mağduruyum." dedi.



Kararını açıklayan mahkeme heyeti, Genç'e "terör örgütü üyesi olmak" suçundan önce 5 yıl hapis cezası verdi. Terör suçu olması sebebiyle artırıma giderek sanığın cezasını 7 yıl 6 aya çıkaran heyet, iyi hali nedeniyle Genç'e verilen hapis cezasını 6 yıl 3 aya indirdi.



Heyet, sanığın tutukluluk halinin devamını kararlaştırdı.



İddianameden



Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Horasan ilçesinde sınıf öğretmeniyken meslekten ihraç edilen Zafer Genç'in, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'un kullanıcısı olduğu ve 17/25 Aralık sürecinden sonra FETÖ'nün finans kaynağı Bank Asyaya düzenli para transferi yaptığı belirtilmişti.



İddianamede, etkin pişmanlık kapsamında ifade veren tanık beyanlarına göre, sanık Genç'in, Horasan ve Rize'de emniyet yapılanmasından sorumlu imam olduğu ve 10-11 Temmuz 2010'da düzenlenen KPSS'de yaşanan usulsüzlükler nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında soruşturma yürütüldüğü kaydedilmişti.