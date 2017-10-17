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FETÖ/PDY sanığı öğretmene 6 yıl 3 ay hapis

Erzurum'da, FETÖ/PDY'ye ilişkin soruşturma sonucu hakkında dava açılan meslekten ihraç edilen öğretmene 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi

FETÖ/PDY sanığı öğretmene 6 yıl 3 ay hapis

Erzurum'da, FETÖ/PDY'ye ilişkin soruşturma sonucu hakkında dava açılan meslekten ihraç edilen öğretmene 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi

17 Ekim 2017 Salı 21:09
FETÖ/PDY sanığı öğretmene 6 yıl 3 ay hapis
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ERZURUM'DA, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet  Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin soruşturma sonucu hakkında "silahlı terör  örgütü kurma veya yönetme" suçundan dava açılan Zafer Genç, 6 yıl 3 ay hapis  cezasına çarptırıldı. 
 
Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu yargılanan  meslekten ihraç edilen öğretmen Zafer Genç ile avukatı Bahattin Fırat katıldı.
 
Cumhuriyet savcısı, mahkemeye önceki duruşmada sunduğu esas hakkındaki  mütalaa doğrultusunda sanığın, üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut  delil durumu ile katalog suç olması dolayısıyla tutukluluk halinin devamına karar  verilmesini talep etti.
 
Sanık Genç de esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmasında, atılı  suçlamalar ile aleyhindeki sözlü ve yazılı ifadeleri kabul etmediğini belirtti.
 
Hakkında beraat kararı verilmesini talep eden Genç, "Hayatım boyunca  vatanıma ve milletime bağlı olmakla beraber, verilen görevi yapmak dışında hiç  bir olumsuz davranışım olmamıştır. Bilerek veya bilmeyerek hiçbir şekilde bir  örgüt içerisinde yer almadım. Herkes beni ve çalışmalarımı iyi bilmektedir. Bu  sürecin mağduruyum." dedi.
 
Kararını açıklayan mahkeme heyeti, Genç'e "terör örgütü üyesi olmak"  suçundan önce 5 yıl hapis cezası verdi. Terör suçu olması sebebiyle artırıma  giderek sanığın cezasını 7 yıl 6 aya çıkaran heyet, iyi hali nedeniyle Genç'e  verilen hapis cezasını 6 yıl 3 aya indirdi.
 
Heyet, sanığın tutukluluk halinin devamını kararlaştırdı.
 
İddianameden
 
Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Horasan  ilçesinde sınıf öğretmeniyken meslekten ihraç edilen Zafer Genç'in, örgütün  şifreli haberleşme programı ByLock'un kullanıcısı olduğu ve 17/25 Aralık  sürecinden sonra FETÖ'nün finans kaynağı Bank Asyaya düzenli para transferi  yaptığı belirtilmişti.
 
İddianamede, etkin pişmanlık kapsamında ifade veren tanık beyanlarına  göre, sanık Genç'in, Horasan ve Rize'de emniyet yapılanmasından sorumlu imam  olduğu ve 10-11 Temmuz 2010'da düzenlenen KPSS'de yaşanan usulsüzlükler nedeniyle  Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında soruşturma yürütüldüğü kaydedilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
ErzurumFETÖ/PDY
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