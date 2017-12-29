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FETÖ/PDY duruşmaları devam ediyor

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve eski Çankırı Milletvekili İdris Şahin’le esnaf ve iş adamlarının bulunduğu 19’u tutuklu, 27’si tutuksuz toplam 46 sanığın yargılanmasına devam edildi

FETÖ/PDY duruşmaları devam ediyor

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve eski Çankırı Milletvekili İdris Şahin’le esnaf ve iş adamlarının bulunduğu 19’u tutuklu, 27’si tutuksuz toplam 46 sanığın yargılanmasına devam edildi

29 Aralık 2017 Cuma 23:39
FETÖ/PDY duruşmaları devam ediyor
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MAHKEME heyeti 3 tutuklunun adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi. Çankırı Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davaya 46 sanık ve avukatları katıldı. Mahkeme başkanı sanıklardan bazılarına ait dijital materyallerle ilgili hazırlanan bilirkişi raporlarını duruşma esnasında okudu.

Haklarındaki suçlamaları kabul etmeyen sanıklar, mahkeme heyetine ifadelerini sundu. Avukatların savunmalarını da dinleyen mahkeme heyeti daha sonra ara kararını açıkladı.

Mahkeme heyeti M.U., M.K. ve H.C.’nin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi. Mahkeme heyeti duruşmayı 9 Mart 2018 tarihine erteledi.

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Anahtar Kelimeler:
Fetullahçı Terör ÖrgütüParalel Devlet YapılanmasıFETÖ/PDY
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