FETÖ’nün polis şeması çıkartıldı

İSTANBUL Emniyeti’ne bağlı Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında FETÖ’nün polis yapılanmasına yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar ve MİT’ten gelen Bylock listeleri doğrultusunda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Yakalan şüphelilerin itirafları ve elde edilen delillerle, yeni operasyonlar düzenlendi. Önceki ay düzenlenen “Çözülme” (Unlock) adını taşıyan 3 dalga olarak gerçekleşen operasyon, örgüte büyük darbe vurdu. Kaçakçılık ekipleri FETÖ’cü polisleri tek tek belirlerken, 3 ayda yaklaşık bin şüpheli gözaltına alındı. Araştırmalarda, örgütün Emniyet içerisinde nasıl yapılandığı da ortaya çıktı.



EN TEPEDE GÜLEN VAR

Sözcü'den Habip Atam'ın haberine göre araştırmalarda, örgütün tepesinde yer alan Fetullah Gülen'in polis yapısını Pensilvanya'da bulunan “Bahadır” kod adlı örgütün Türkiye Genel İmamı ve Dünya İmamı aracılığıyla yönettiği belirlendi. “Dünya İmamı”nın altında ise, Polis Memurları Türkiye İmamı Süleyman Uysal, Türkiye Genel İmamı “Kozanlı Ömer” olarak bilinen Osman Hilmi Özdil ve Rütbeliler İmamı yer alıyor. Hiyerarşi içerisinde oluşturulan makamlar içerisinde Türkiye'de en önemli isim Özdil olarak görülüyor. Özdil'in alt birimleri içerisinde 7 Bölge imamı yer alıyor.



YEDİ BÖLGE 7 İMAM

İstanbul polisince yapılan çalışmada 7 bölge imamından Marmara İmamı olan isim de deşifre edildi. O ismin Mehmet Kılıç olduğu belirlendi. Kılıç'ın altında Polis Memurları İstanbul İmamı Cengiz İmanlı, ve Polisler Marmara Bölge Sekreteri Bülent Ecevit Bahadır yer alıyor.Araştırmalarda, Marmara Bölge İmamı Bülent Ecevit Bahadır'ın bulunduğu makamın çok kritik olduğu ortaya çıktı. Bahadır'ın Mutluluk İmamı (İzdivaç İmamı) Hüseyin Sarı, Bilişim İmamı Salih Cömert ve Ara Yapıcı Ahmet Şahsuvaroğlu ve Rütbeliler İstanbul İmamı Hayri Bakır'dan sorumlu olduğu belirlendi. İddiaya göre, Emniyet'ten gelen bilgi ve belgeler, bölge sekreteri ve alt birimlerine aktarılıyordu. Bilişim imamı, aldığı talimatla, elde edilen dijital verilerin örgüt için kullanılması sağlıyordu. Bazı bilgiler “Fuat Avni”, “Sarayın Uşakları” gibi oluşturulan sosyal medya hesaplarında kullanılıyordu. Bazı belgeler ise, Ergenekon, Balyoz operasyonları ile 17-25 Aralık dönemlerinde, kamuoyunu yönlendirmek için oluşturulan siteler üzerinden yayınlanıyordu. Bilişim İmamı ayrıca, kullanılacak kripto programında talimatla alt birimlere ulaştırıyordu.



SINIFLARA AYIRDILAR

Polis yapılanmasını ortaya koyan şemaya göre, örgütün polis sınıflarına göre, bir alt yapı oluşturduğu da belirlendi. Marmara Bölge Sekreteri'nin altında yer alan Rütbeliler İstanbul İmamı'nın altında ise farklı birim bulunuyor. Bunlar, A Birimi (Başmüfettiş ve 1.Sınıf Emniyet Müdürleri İmamı), B Birimi (2 ve 3'üncü Sınıf Müdüleri Sorumlu İmamı), C Birimi (4'üncü Sınıf Amirler Sorumlu İmamı) ve D Birimi (Komiser Sınıfı İmamı)olarak görev yapıyor.



‘O MÜDÜR DE İMAMA BAĞLIYDI'

Soruşturmada, A biriminin başındaki İsmin Bünyamin Oğul, B Biriminin başında Hasan Çalışkan, C Biriminin başında Hasan Deniz, D biriminin başında ise Halil İbrahim Aydoğdu olduğu tespit edildi. İddiaya göre, FETÖ operasyonları sonrası adı sıkça gündeme gelen Ali Fuat Yılmazer de İsmail Bünyamin Oğul'un altında görev yapıyordu. Bu birimlerin altında ise, kademeli olarak, farklı birimlerde görevli amir ve polislerden oluşan 7 gruplu bir yapı yer alıyor.



450 KİŞİ TUTUKLU

Polis yapısını oluşturan şemanın belirlenmesini sağlayan bine yakın şüpheliden 450'sinin adliyeye sevk edildiği ve tutuklandığı diğer şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. FETÖ şemasındaki ağabeylerden ise 166'sının yakalandığı 105 şüphelinin işlemlerinin ise devam ettiği dile getirildi.



DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen

Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.



Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan

iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

İyi Seyirler.