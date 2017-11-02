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FETÖ'den yargılanan polislere ceza yağdı

Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında ByLock kullandığı tespit edilen ve tutuklu yargılanan 3 polis memuruna ceza yağarken, tutuksuz yargılanan 2 polis ise beraat etti

FETÖ'den yargılanan polislere ceza yağdı

Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında ByLock kullandığı tespit edilen ve tutuklu yargılanan 3 polis memuruna ceza yağarken, tutuksuz yargılanan 2 polis ise beraat etti

02 Kasım 2017 Perşembe 19:08
FETÖ'den yargılanan polislere ceza yağdı
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SAMSUN'DA FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklanan ve Samsun Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görevliyken meslekten ihraç edilen polis memurları Serkan K., Fikret T. ve Züfer A. ile tutuksuz bulunan yine meslekten ihraç edilen İsmail G. ile emekli polis Yücel A.'nın yargılanması sona erdi. Samsun 2. Ağır Ceza Mahkemesinde bugün görülen davanın son duruşmasında sanıklar kendilerini savundular. Serkan K., "Vatanımı milletimi seviyorum. Her hangi bir örgütle bağlantım yok. Beraatimi ve tahliyemi talep ediyorum" dedi.
Fikret T., "15 aydır cezaevindeyim. Herhangi bir örgütle üye değilim. Ben emniyet mensubuydum. Bu işleri iyi bilirim. ByLock kurmuş olsaydım kendi hattıma yüklemezdim. Beraatimi ve tahliyemi talep ediyorum" diye konuştu.
 
Züfer A. ise, "Terörist olmaktansa ölmeyi tercih ederim. Tutuklanmadan 6 ay önce uluslararası boks hakemi oldum, başlamadan bitti. Hiç bir örgüte üye değildim. Tehdit ve baskı de yapmadım. Darbe girişiminde bulunanları tasvip etmem söz konusu olamaz. Beraatimi ve tahliyemi talep ediyorum" şeklinde konuştu.
 
Mahkeme "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan Serkan K.'yı 7 yıl 5 ay 3 gün, Fikret T.'yi 8 yıl 1 ay 6 gün ve Züfer A.'yı ise 7 yıl 5 ay 3 gün hapis cezasına çarptırarak tutukluluk hallerinin devamına hükmetti. 
 
Tutuksuz yargılanan Yücel A. ve İsmail G.'nin ise beraatlerine karar verildi.
 

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Son Güncelleme: 02.11.2017 19:15
Anahtar Kelimeler:
FetöPolisler
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