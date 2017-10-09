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FETÖ’den tutuklu Murat Arslan’a ödül verdiler

Türkiye'nin de üyesi olduğu Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Yargıçlar ve Savcılar Birliği’nin FETÖ/PDY’den tutuklu eski Başkanı Murat Arslan’a Vaclav Havel İnsan Hakları Ödülü verdi

FETÖ’den tutuklu Murat Arslan’a ödül verdiler

Türkiye'nin de üyesi olduğu Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Yargıçlar ve Savcılar Birliği’nin FETÖ/PDY’den tutuklu eski Başkanı Murat Arslan’a Vaclav Havel İnsan Hakları Ödülü verdi

09 Ekim 2017 Pazartesi 19:26
FETÖ’den tutuklu Murat Arslan’a ödül verdiler
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TÜRKİYE’NİN de üyesi olduğu Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM), Ankara’nın sert tepkisine neden olma potansiyeli yüksek bir adım attı. AKPM, insan haklarının savunulması alanında üstün hizmet gösteren ve 2013’ten bu yana verilen Vaclav Havel Ödülü’nü, darbe girişimi sonrasında kapatılan Yargıçlar ve Savcılar Birliği’nin FETÖ/PDY’den tutuklu eski Başkanı Murat Arslan’a verdi.

Ödülün, AKPM’nin ‘iyi tanınan ve saygın’, ‘her zaman yargının bağımsızlığından yana olan’ ifadeleriyle tanıttığı Arslan’a verilmesinin Strasbourg-Ankara hattında özellikle Türkiye’nin 13 yıl aradan sonra tekrar denetim sürecine alınması nedeniyle başlayan gerginliği daha da artırmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Bireylerin ya da sivil toplum örgütlerinin aday gösterilebildiği Vaclav Havel İnsan Hakları Ödülü için Arslan’a son üç aday içinde yer verilmesinden duyulan rahatsızlık Strasbourg’a iletildiyse de bu girişimler sonuç doğurmadı.

Adayları seçmek ve kazananı belirlemekle görevli seçici panel, AKPM Başkanı ya da onun tarafından belirlenen bir isim ile insan haklarıyla bağlantılı altı bağımsız isimden oluşuyor.

AKPM’nin FETÖ/PYD konusunda Ankara ile aynı çizgide olmaması ve bu yönde Türkiye’den gelen telkinlere şimdilik kulak tıkaması ilişkilerin seyrini olumsuz şekilde etkileyen unsurlar arasında yer alıyor.

Arslan’ın yanı sıra Macar Helsinki Komitesi adlı sivil toplum örgütü ile Avusturyalı din adamı Gerog Sporschill de adaylar arasındaydı. Vaclav Havel Ödülü geçen yıl Yezidi insan hakları aktivisti Nadia Murad’a verilmişti. Kazanan isme 60 bin Euro para ödülü de veriliyor.

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Anahtar Kelimeler:
FetöMurat Arslan
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