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FETÖ'den 7 kişi tutuklandı

Samsun'da düzenlenen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) operasyonunda adliyeye sevk edilen 17 kişiden 7'si tutuklanıken, 10 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

FETÖ'den 7 kişi tutuklandı

Samsun'da düzenlenen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) operasyonunda adliyeye sevk edilen 17 kişiden 7'si tutuklanıken, 10 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

21 Temmuz 2017 Cuma 19:48
FETÖ'den 7 kişi tutuklandı
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EDİNİLEN bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 4 gün önce 17 adresi eş zamanlı operasyon düzenlemişti. Operasyon kapsamında çoğunluğu ihraç kamu görevlilerinin yanı sıra örgüte müzahir kurumlarda çalıştıkları öğrenilen kişiler ile serbest meslek sahiplerinin de aralarında bulunduğu 1'i avukat 17 kişi gözaltına alınmıştı.

KOM Şube Müdürlüğündeki sorguları tamamlanan 4'ü bayan 1'i avukat 17 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden çoğunun örgütün gizli haberleşme ağı olan 'Bylock' kullandıkları ileri sürüldü.

Savcı tarafından 13 kişi tutuklanmaları talebiyle, 4 kişi de adli kontrol talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren S.R., F.Ö., Ş.Ş., N.K., K.Y. ve E.K. ile Ş.Ö. adlı kadın tutuklanırken, 1'i avukat 10 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

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Son Güncelleme: 21.07.2017 19:50
Anahtar Kelimeler:
FetöTutuklandıParalel Devlet YapılanmasıFetullahçı Terör ÖrgütüFETÖ/PDY
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