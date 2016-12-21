FETÖ’den 18 kişi adliyeye getirildi

KOCAELİ Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik operasyonlar kapsamında gözaltına alınan 6’sı kadın 12’si erkek olmak üzere toplam 18 özel sektör çalışanı Kocaeli Adliyesi’ne sevk edildi. Şüphelilerin örgütün haberleşme programı olan Bylock’u kullandıkları iddia ediliyor.

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