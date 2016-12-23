FETÖ’dan iki hakim bir savcı tutuklandı

23 Aralık 2016 Cuma 08:41
SAKARYA'DA Fetullahçı Terör Örgütü mensuplarına yönelik yürütülen operasyonlar devam ediyor. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) 2. Dairesince görevden uzaklaştırıldıktan sonra Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan Hendek Adliyesi’nde görevli hakim S.K.ve savcı Y.E.Ö., ile Geyve Adliyesi’nde görevli hakim H.Ö., FETÖ kapsamında gözaltına alınmıştı. Şahıslar çıkarıldıkları Sakarya Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’nce tutuklanarak cezaevine gönderildi.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.