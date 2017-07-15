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FETÖ’cüler için tulum tasarladı

Tekstilci İbrahim Türeli, FETÖ'cü Gökhan Güçlü'nün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast girişimi davasına 'kahraman' anlamına gelen 'hero' yazılı tişörtle gelmesi üzerine sabaha kadar çalışarak darbecilerin hapishanede ve mahkemelere giderken giymesi için kıyafet tasarladı

FETÖ’cüler için tulum tasarladı

Tekstilci İbrahim Türeli, FETÖ'cü Gökhan Güçlü'nün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast girişimi davasına 'kahraman' anlamına gelen 'hero' yazılı tişörtle gelmesi üzerine sabaha kadar çalışarak darbecilerin hapishanede ve mahkemelere giderken giymesi için kıyafet tasarladı

15 Temmuz 2017 Cumartesi 11:17
FETÖ’cüler için tulum tasarladı
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TEKSTİLCİ İbrahim Türeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast girişimi davasında yargılanan Gökhan Güçlü'nün, mahkemeye 'hero' yazılı tişörtle gelmesi üzerine 1 gecede 4 ayrı renkte tulum tasarladı. ABD'de mahkumların giydiği turuncu renkli kıyafete benzeyen tulumu, FETÖ mensuplarının hapishanede giymesi için tasarlayan Türeli, darbecilerin tulumları giymesinin onaylanması halinde devlete 50 bin tulumu hibe edeceğini söyledi. Projenin uzun zamandır aklında olduğunu kaydeden Türeli, FETÖ mensuplarının mahkeme salonuna 'hero' yazılı tişörtle gitmesinin zoruna gittiğini ifade etti. Türeli, konuya ilişkin şunları söyledi:
 
"FETÖ'cüler neyin kahramanlığını yaptılar. Bu vatana, bu millete bomba atarak, insanları öldürerek mi kahramanlık yapmışlar. Bu yazıyı gördükten sonra sabaha kadar çalışarak bu kıyafetleri hazırladık. Benim tek isteğim, bu kıyafetleri FETÖ mensuplarına giydirmek. Şehit ailelerinin, gazilerin az da olsa yüreklerine su serpileceğine inanıyorum. Takım elbiseyle, tıraş olarak mahkemeye çıkmalarının bir anlamı yok. ABD'de olduğu gibi FETÖ mensuplarının bu kıyafetleri giymesi gerekiyor ki millet, bir kilometre öteden ‘bunlar teröristtir' diyebilmeli."
"SABAHA KADAR ÇALIŞTIK" 
Gölbaşı'ndaki Özel Kuvvetler Komutanlığını ele geçirmek isteyen cuntacı General Semih Terzi'yi vurarak darbe girişiminin seyrini değiştiren Astsubay Ömer Halisdemir'i rüyasında gördüğünü ve bu rüyasının ardından sabaha kadar çalışarak kıyafetleri hazırladıklarını belirten Türeli, "Ömer Halisdemir, şirketin üstündeki terasta duruyordu. Koşa koşa yukarı çıktım. Yukarı çıktığımda Halisdemir'in yer değiştirdiğini gördüm. Bana gülümseyerek ‘Korkma bir şey yok' dedi. Ömer Halisdemir'i rüyamda gördükten sonra karar verdim ve sabaha kadar çalışılarak kıyafetler yapıldı" ifadelerini kullandı.
 
Onay verilmesi halinde 50 bin adet kıyafeti devlete hibe edeceğini vurgulayan Türeli, "Bir kıyafetin bana maliyeti 50-60 TL arası ve vatanıma, milletime kurban olsun, şehitlerime helal olsun. 50 bin kıyafeti 3 ay içerisinde teslim edebiliriz. Esnaf arkadaşlarımız da tişörtlerde ‘Kahraman' yazmasından dolayı rahatsız. Bunu kim giydirdi ve nasıl mahkeme salonuna kadar gelebiliyor. Esnaf arkadaşlarımız içeride hala FETÖ'cü olduğunu düşünüyor. Bu da esnafı rahatsız ediyor. Şehit ailelerinin ve gazilerin de ciddi anlamda üzüldüğünü düşünüyorum. Buradaki bu yazıyı giydirenlerden hesap sorulması lazım. Esnaf arkadaşlarımız da tek kıyafet konusunda beni destekliyor" dedi.

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Son Güncelleme: 15.07.2017 12:56
Anahtar Kelimeler:
İbrahim TüreliFetöABDGökhan Güçlü
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