Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
E-devlet'te bir hizmet daha! Vasiyetname sorgulama geliyor
E-devlet'te bir hizmet daha!
Alanya - Antalya Hava Durumu - 13 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 12 Mart 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Günlük Burç Yorumu - 12 Mart 2018 Pazartesi
12 Mart Günlük Burç Yorumu

FETÖ’cü akademisyenlerden Bank Asya’ya yatırdığı para şok etti!

Bank Asya'yı kurtarmak için FETÖ'nün akademisyenleri de harekete geçirdiği ortaya çıktı. Akademisyenlerin arasında rekor ise bir 'abla'ya ait. Kadın araştırma görevlisinin bankaya yatırdığı para dudak uçuklattı

FETÖ’cü akademisyenlerden Bank Asya’ya yatırdığı para şok etti!

Bank Asya'yı kurtarmak için FETÖ'nün akademisyenleri de harekete geçirdiği ortaya çıktı. Akademisyenlerin arasında rekor ise bir 'abla'ya ait. Kadın araştırma görevlisinin bankaya yatırdığı para dudak uçuklattı

13 Ekim 2016 Perşembe 10:04
FETÖ’cü akademisyenlerden Bank Asya’ya yatırdığı para şok etti!
banner404
FETHULLAH Gülen’in talimatıyla Bank Asya’yı kurtarmak için harekete geçen FETÖ, himmet paralarını 5 bin akademisyen üzerinden bankaya yönlendirdi. Bankaya 5 milyar TL yattı. Hesabında 42.5 milyon lira olan araştırma görevlisi bile var
FETÖ'nün Bank Asya'yı kurtarmak için "himmet akademisini" kullandığı ortaya çıktı. 17-25 Aralık darbe girişiminden sonra bankaya, 5 bin akademisyen üzerinden yaklaşık 5 milyar lira fon yönlendirildi. Bir araştırma görevlisinin hesabından 42.5 milyon lira çıktığı tespit edildi. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) uzmanlarının 17-25 Aralık darbe girişimi sonrasında Bank Asya hesaplarına yönelik incelemeleri, Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu'nda (DDK) raporlaştırıldı.

2 GÜNDE 197 BİN HESAP AÇTILAR
Raporda, 17-25 Aralık kumpasının ardından Bank Asya'dan 100 bin kişinin hesabını kapatarak paralarını çektiği, buna karşın FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in talimatı üzerine Bank Asya'yı kurtarmak için özel bir organizasyon kurulduğu belirtildi. 2 gün içinde bankada 197 bin yeni hesap açılarak milyonlarca lira yatırıldı.
TMSF, 29 Mayıs 2015'te Bank Asya'ya el koyduğunda banka hesapları üzerinde yapılan incelemede örgütün himmet paralarını akademisyenler üzerinden bankaya aktardığı tespit edildi. Bankada 1 milyon TL ve üzeri şüpheli hesaplara yönelik yapılan incelemede, çoğunun akademisyen veya akademisyen eşi olduğu belirlendi.

YÜZDE 20'Sİ AKADEMİSYEN
 Bank Asya'ya TMSF'nin el koyduğu gün bankada bulunan 18 milyar TL'lik hesap varlığının yüzde 20'sinin akademisyenler üzerinden kurgulandığı görüldü. 5 bin akademisyenin, 17-25 Aralık sonrası yaklaşık 5 milyar TL'yi bankaya yönlendirdiği ortaya çıktı. Uzmanlar, örgütün himmet adı altında topladığı paraları, örgüt lideri Fetullah Gülen'in talimatıyla akademisyenler üzerinden bankaya aktardıklarını belirledi.

KADIN BİR ARAŞTIRMA GÖREVLİSİNİN YATIRDIĞI PARA ŞOK ETTİ
Raporda, üniversitelerde akademik kariyerin henüz başında olan ve düşük maaş alan araştırma görevlilerinin milyonlarca liralık hesapları dikkati çekti. Bankada hesapları bulunan akademisyenler arasında en çok parası olan ise Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'ndeki A.D. isimli kadın araştırma görevlisi... A. D.'nin hesabında 42.5 milyon lira tespit edildi. İkinci sırada ise 26 milyon liralık hesapla Erciyes Üniversitesi'nden A. M. isimli bir profesör bulunuyor. Bunların yanı sıra Bank Asya'daki hesaplarında 10 milyon ve üzeri para bulunan 24 akademisyen daha tespit edildi.

DARBENİN 'KARA KUTUSU' AİLE BOYU MİLYONER ÇIKTI
15 Temmuz darbe girişiminin ardındaki kilit isim olan firari FETÖ'nün imamı Adil Öksüz ve ailesinin de Bank Asya'da milyonluk hesapları çıktı. Sakarya Üniversitesi'nde öğretim üyesi kadrosunda bulunan Öksüz'ün, 17-25 Aralık kumpasının ardından kendisi, eşi, kardeşi, yengesi ve akrabaları bir gecede Bank Asya'ya 4 milyon lira yatırdı. Adil Öksüz'ün hesabında 1 milyon 147 bin lira, eşi Aynur Öksüz'ün hesabında 894 bin lira, kardeşi Ahmet Öksüz'ün hesabında 1 milyon 511 bin lira, yengesi Havva Öksüz'ün hesabında 169 bin lira, akrabası Hüseyin Öksüz'ün hesabında ise 455 bin lira tespit edildi.
 
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
FETÖ’cü Akademisyenlerden Bank Asya’ya Yatırdığı Para şok Etti!Bank AsyaFetö
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Zincirleme kaza: 3’ü polis 7 yaralı
Zincirleme kaza: 3’ü polis 7 yaralı
Trafik kazası: 6 yaralı
Trafik kazası: 6 yaralı
Boş arazide ceset bulundu!
Boş arazide ceset bulundu!

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim