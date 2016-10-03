FETÖ operasyonunda 13 tutuklama

EDİNİLEN bilgiye göre, 'terörizmin finansmanı, FETÖ PDY terör örgütü üyesi olmak, silahlı FETÖ PDY terör örgütüne finans sağlamak ve kamu kurumu aleyhine dolandırıcılık' suçlamasıyla 5 gün önce Amasya, Kayseri, Konya, Samsun, Ankara, İzmir, Çorum, Sivas ve Ordu'da olmak üzere aralarında iş adamlarının da olduğu toplam 37 şahıs hakkında yakalama kararı çıkartılmasının ardından Amasya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri tarafından yapılan eş zamanlı operasyon ve peşinden yapılan çalışmalar sonucunda gözaltına alınan 30 kişiden 13’ü çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bu kişilerden emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığa getirilen 7’si serbest bırakılırken, 10’u ise mahkemenin verdiği adli kontrol kararıyla serbest kaldı.

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