Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 23°
az bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
104334
ALTIN
146.332
DOLAR
3.5740
STERLİN
4.6951
EURO
4.1856
6 Ekim 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
6 Ekim 2017 Alanya -...
Göz sağlığında bu yanlışlara dikkat
Göz sağlığında bu yanlışlara dikkat
Kulak çınlaması hastalık habercisi olabilir
Kulak çınlaması hastalık habercisi olabilir
banner468

FETÖ operasyonuna 20 tutuklama

İzmir merkezli üç ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan 44 şüpheliden 20'si tutuklandı

FETÖ operasyonuna 20 tutuklama

İzmir merkezli üç ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan 44 şüpheliden 20'si tutuklandı

05 Ekim 2017 Perşembe 19:56
FETÖ operasyonuna 20 tutuklama
banner404

İZMİR Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 21 Eylül'de İzmir merkezli İstanbul ve Konya'da FETÖ'ye yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullandıkları iddiasıyla farklı meslek gruplarından 44 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki sorguları tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 20'si  'Silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçlamasıyla tutuklanırken, 24 kişi ise yurt dışına çıkış yasağıyla adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.   
 

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
FETÖ Operasyonuİzmir Merkezli
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İstanbul için çok kritik uyarı: Kaybedecek zaman kalmadı!
İstanbul için çok kritik uyarı: Kaybedecek zaman kalmadı!
PKK/KCK operasyonu: 10 gözaltı
PKK/KCK operasyonu: 10 gözaltı
Otomobilde esrarengiz ölüm
Otomobilde esrarengiz ölüm

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim