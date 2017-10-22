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FETÖ operasyonu: 36 asker tutuklandı

Konya merkezli 7 ilde Fethullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, gözaltına alınanTürk Silahlı Kuvvetleri'nde görev yapan 68 muvazzaf askerden 36'sı tutuklandı, 32'si de etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanıp itirafçı olmaları üzerine adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı

FETÖ operasyonu: 36 asker tutuklandı

Konya merkezli 7 ilde Fethullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, gözaltına alınanTürk Silahlı Kuvvetleri'nde görev yapan 68 muvazzaf askerden 36'sı tutuklandı, 32'si de etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanıp itirafçı olmaları üzerine adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı

22 Ekim 2017 Pazar 13:45
FETÖ operasyonu: 36 asker tutuklandı
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KONYA Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından darbe girişimi ardından FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince daha önceden gözaltına alınan şüphelilerin ifadeleri ve yapılan çalışmalar sonucunda örgütün, Türk Hava Kuvvetleri'nde görevli 62, Deniz Kuvvetleri'nde görevli 4, Kara Kuvvetleri'nde görevli 2, Jandarma Genel Komutanlığı'nda 2 olmak üzere; 2 albay, 7 yüzbaşı, 36 üsteğmen, 3 teğmen ve 22'si astsubay toplam 70 kişi hakkında yakalama kararı verildi. Bunun üzerine geçen 10 Ekim günü, Konya merkezli aralarında İstanbul, Ankara, İzmir, Kayseri, Eskişehir ve Yalova'nın da bulunduğu 7 ilde eşzamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 68 asker gözaltına alındı, 2 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Gözlaltına alınan askerlerden 32'si etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanıp itirafçı olması üzerine yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. 36'sı da çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 

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KonyaFethullahçı Terör ÖrgütüParalel Devlet YapılanmasıFetöPdyTürk Silahlı Kuvvetleri
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