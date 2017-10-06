FETÖ operasyonu: 16 gözaltı

KAHRAMANMARAŞ Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ'nün asker ve polisteki 'mahrem yapılanması'yla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ve ilçelerinde çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 16 kişiyi gözaltına alan ekipler, adreslerde yaptıkları aramalarda ise çok sayıda dijital veriye incelemek üzere el koydu. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Şüphelilerin, FETÖ'nün asker ve polisteki mahrem yapısı içinde 'öğrenci', 'doktor' ve 'öğretmen' ünvanlarıyla anıldıkları ancak gerçekte anıldıkları mesleklerle alakaları olmadığı belirlendi.
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