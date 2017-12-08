FETÖ'nün TSK yapılanmasına 33 tutuklama

İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından FETÖ'nün TSK yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltında tutuldukları İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan 36 şüpheli Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi.

Burada soruşturma savcılığınca ifadesi alınan şüphelilerin tümü, tutuklanma istemiyle nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.



Hakimlikçe sorgulanan şüphelilerden 33'ünün tutuklanmasına, diğer 3 şüphelinin ise etkin pişmanlıktan yararlanması sebebiyle adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakılmasına karar verildi.



İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde 17 şüpheli kaldı



Soruşturma kapsamında, bugüne kadar tutuklananların sayısı 188'e ulaşırken, serbest bırakılan 65 şüphelinin de etkin pişmanlıktan yararlanarak itirafçı olduğu belirtildi. Soruşturmada gözaltına alınan 17 kişinin ise İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin sürdüğü ifade edildi. Haklarında yakalama ve gözaltı talimatı verilen 73 şüphelinin ise halen firari olduğu ve arama işlemlerinin sürdüğü belirtildi.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında 27'si mahrem imam, 333 asker olmak üzere toplam 360 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. İstanbul merkezli 48 ilde düzenlenen operasyonlarda, 287 kişi yakalanmıştı.



Soruşturma kapsamında, 360 şüphelinin haricinde bu şahıslarla irtibatlı 52 kişinin daha yer aldığı öğrenildi. Toplam 412 şüphelinin yer aldığı dosyada, bu kişilerin çalıştıkları kuvvetlere ilişkin tasnifi ise şöyle:



''Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda aktif çalışan 100 olmak üzere toplam 193 şüpheli, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda aktif çalışan 51 olmak üzere toplam 122 şüpheli, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda aktif çalışan 43 olmak üzere toplam 65 şüpheli, Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda aktif çalışan 6 olmak üzere toplam 12 şüpheli, Jandarma Genel Komutanlığı'nda aktif çalışan 10 olmak üzere toplam 20 şüpheli yer alıyor.''

