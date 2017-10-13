FETÖ'nün 'il imamı' ve eşine hapis cezası

KIRIKKALE'DE, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında haklarında açılan davada yargılanan sözde "il imamı"na 9 yıl 4 ay 15 gün, eşine ise 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.



Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, "Silahlı terör örgütü kurma veya yönetme, silahlı terör örgütüne üye olma ve terörizmin finansmanının önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet" suçlamasıyla haklarında dava açılan terör örgütünün il imamı Mehmet Merd ve eşi Tuğba Merd ile avukatları hazır bulundu.



Mehmet Merd, savunmasında, hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini belirtti.



2015 yılında Kırıkkale'de bu yapının okullarında müdürlük görevi yaptığını dile getiren Merd, şunları anlattı:



"Bu yapıya darbe girişiminde bulunmak için değil, çocuklarımıza sadece daha iyi bir eğitim vermek için girdim. 15 Temmuz'u vatana, millete ve devlete yapılan bir hainlik olarak görüyorum. Kim yaptıysa lanetliyorum. ByLock programını kendim indirdim. 2-3 ay eşimle konuşmak için kullandım. Tarafıma atılan suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatimi talep ediyorum."



Tuğba Merd ise hiçbir zaman ülkeye sıkıntı verecek durum ve davranış içerisinde bulunmadığını ve suçsuz olduğunu ileri sürerek beraatini istedi.



Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan Mehmet Merd'e 9 yıl 4 ay 15 gün, eşine ise 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

