FETÖ'nün firari mahrem imamları yakalandı

EMNİYET Müdürlüğü ekipleri, Manisa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında örgüt mensuplarının gizlendikleri "gaybubet evi" olarak adlandırılan 2 hücre evine baskın yaptı.
Operasyonda N.K. ve eşi H.K. ile S.C. ve eşi D.C. aynı hücre evinde gözatına alındı.
Şüphelilerden N.K. ve S.C'nin FETÖ'nün sözde mahrem emniyet imamı oldukları ve firari olarak arandıkları öğrenildi.
Adreslerde yapılan aramada çok sayıda dijital materyal ve örgütsel belge ele geçirildi.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.