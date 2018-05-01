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FETÖ'nün firari mahrem imamları yakalandı

Manisa'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "hücre evleri"ne yönelik operasyonda, firari olarak aranan örgütün sözde 2 emniyet mahrem imamı ile şüphelilerin eşleri yakalandı

FETÖ'nün firari mahrem imamları yakalandı

Manisa'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "hücre evleri"ne yönelik operasyonda, firari olarak aranan örgütün sözde 2 emniyet mahrem imamı ile şüphelilerin eşleri yakalandı

01 Mayıs 2018 Salı 20:13
FETÖ'nün firari mahrem imamları yakalandı
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EMNİYET Müdürlüğü ekipleri, Manisa Cumhuriyet Başsavcılığınca  yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında örgüt mensuplarının gizlendikleri  "gaybubet evi" olarak adlandırılan 2 hücre evine baskın yaptı.
Operasyonda N.K. ve eşi H.K. ile S.C. ve eşi D.C. aynı hücre evinde  gözatına alındı.
 
Şüphelilerden N.K. ve S.C'nin FETÖ'nün sözde mahrem emniyet imamı  oldukları ve firari olarak arandıkları öğrenildi.
 
Adreslerde yapılan aramada çok sayıda dijital materyal ve örgütsel  belge ele geçirildi.
 

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Anahtar Kelimeler:
Fetullahçı Terör ÖrgütüFetö
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