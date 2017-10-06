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FETÖ'nün bir rezaleti daha ortaya çıktı! İlkokul öğrencilerinden...

FETÖ'ye ait olduğu gerekçesiyle kapatılan okulun eski çalışanlarından oluşan 17'si tutuklu 23 sanığın yargılandığı davaya tanık beyanlarıyla devam edildi. Tanık olarak dinlenen öğrenci velisi, ilkokula giden çocuğundan kurban parası istendiğini belirtti

FETÖ'nün bir rezaleti daha ortaya çıktı! İlkokul öğrencilerinden...

FETÖ'ye ait olduğu gerekçesiyle kapatılan okulun eski çalışanlarından oluşan 17'si tutuklu 23 sanığın yargılandığı davaya tanık beyanlarıyla devam edildi. Tanık olarak dinlenen öğrenci velisi, ilkokula giden çocuğundan kurban parası istendiğini belirtti

06 Ekim 2017 Cuma 21:02
FETÖ'nün bir rezaleti daha ortaya çıktı! İlkokul öğrencilerinden...
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FETULLAHÇI Terör Örgütü'ne (FETÖ) ilişkin davada,  örgüte ait olduğu gerekçesiyle kapatılan okulun eski çalışanlarından oluşan 17'si  tutuklu 23 sanığın yargılanmasına devam edildi. 
 
Trabzon 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu ve tutuksuz  sanıklar ile avukatları, yakınları ve tanıklar katıldı.
 
Tanık olarak dinlenen G.İ, çocuğunu FETÖ'ye ait Gülbahar Hatun  Koleji'ne yazdırdığını, beşinci sınıfa kadar çocuğunun burada okuduğunu, daha  sonra ayrıldığını söyledi.
 
Okulun o yıllarda FETÖ'ye ait olduğunun bilindiğini anlatan G.İ,  herhangi bir toplantıya çağrılmadığını veya şahit olmadığını ancak çocuğundan  Zaman gazetesine abone olunmasının istendiğini, bunun üzerine de bir süre gazete  ve dergiye abone olduğunu kaydetti.
 
Bir gün okuldan gelen çocuğunun sınıf olarak kurban kestiklerini  söylediğini aktaran G.İ, kendisinden para istediğini, ayrıntısını sormadan  istediği parayı verdiğini belirtti.
 
Kolejde 2014-2015 yıllarında İngilizce öğretmenliği yaptığını beyan  eden tanık S.Y. de Alparslan Koleji'nde çalıştığını, daha sonra da Gülbahar Hatun  Koleji'nde çalışmaya başladığını söyledi.
 
Mahkeme başkanının, "Okuldayken 'serrehber' kavramını duydun mu?" diye  sorması üzerine S.Y, okulda "serrehber" konumunda öğretmenler olduğunu ve müdür  yardımcısı gibi görevleri bulunduğunu kaydetti.
 
S.Y, adliye önünde düzenlenen eylemlere katılıp katılmadığı yönündeki  soru üzerine de bu eylemlere okuldaki öğretmenlerden bazılarının katıldığını  ifade etti.
 
FETÖ, toplantılarda telefonu yasaklamış
 
Tanık olarak dinlenen öğrenci velisi S.Ö. de 2011 yılında FETÖ'ye ait  okula yazdırdığı çocuğunun, 17-25 Aralık sürecinden sonra okuldan kaydını  sildirdiklerini söyledi.
 
Bir gün çocuğunu okuldan almak için gittiğinde bekleme salonundaki  görevliden namaz kılabileceği bir yer göstermesini istediğini anlatan S.Ö, "Bana  yan yana iki salon gösterdi. Toplantı ve namaz için kullanılıyordu. Yandaki  odanın kapısının önünde 7-8 çift ayakkabı gördüm. Ayakkabıların her birisinin  içinde cep telefonu vardı. Görevliye telefonların neden dışarı çıkarıldığını  sorduğumda içeride toplantı yapıldığını söyledi. Telefonları sorduğumda, 'Burada  toplantılarda kural böyle, toplantılara telefon alınmıyor.' cevabını verdi."  şeklinde konuştu.
 
Dershanelerin kapatılması sürecinde çocuğunun çantasına "Deshaneler  kapatılmasın" yazılı broşürler konulduğunu belirten S.Ö, broşürlerin  dershanelerin kapatılmaması gerektiğine dair siyasi görüşler içerdiğini ifade  etti.
 
Kızı okuldan ayrılmadan önceki son yılda "sınıf kurbanı" adı altında  tüm öğrencilerden kurban parası toplandığını dile getiren S.Ö, "Kızım istemişti.  Ben de para verdim ancak kesilip kesilmediğini bilmiyorum." beyanında bulundu.
 
Sanıklar, savunmalarında tahliye talebinde bulundu.
 
Mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.
 

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Fetö
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