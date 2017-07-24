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FETÖ'nün Almanya'daki para kasası deşifre oldu

FETÖ, Almanya’daki himmet paralarını Gross-Greaurer Volksbank’da açtığı bir hesapta tutuyor. MASAK raporlarına göre bu hesaba gönderilen himmetler kuruşuna kadar aynı. FETÖ’nün üst düzey yöneticilerinden Ahmet Kara ve Abdullah Aymaz, bu banka hesabına aynı gün 100 bin dolar döviz gönderdi. Örgüt bu paraları rüşvet vermek veya kamuoyu oluşturmak için kullanıyor

FETÖ'nün Almanya'daki para kasası deşifre oldu

FETÖ, Almanya’daki himmet paralarını Gross-Greaurer Volksbank’da açtığı bir hesapta tutuyor. MASAK raporlarına göre bu hesaba gönderilen himmetler kuruşuna kadar aynı. FETÖ’nün üst düzey yöneticilerinden Ahmet Kara ve Abdullah Aymaz, bu banka hesabına aynı gün 100 bin dolar döviz gönderdi. Örgüt bu paraları rüşvet vermek veya kamuoyu oluşturmak için kullanıyor

24 Temmuz 2017 Pazartesi 08:07
FETÖ'nün Almanya'daki para kasası deşifre oldu
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FETULLAHÇI Terör Örgütü’nün Türkiye’den büyük oranda tasfiye edilmesiyle, Almanya örgüt militanlarının adeta merkez üslerinden biri haline geldi. 1987 yılında örgütün Almanya açılımını başlatmasının ardından örgüt bu ülkede de büyümeye başladı. Almanya’da çalışan Türk işçileri sohbet adı altındaki örgüt toplantılarıyla ağına düşürmeye ve onlardan himmet toplamaya başlayan örgüt şimdi Almanya’da milyarlarca dolarlık bir imparatorluğa hükmediyor. Türkiye’ye düşman tüm terör örgütlerinin bir sığınağı haline gelen Almanya’da PKK’nın da işçilerden haraç toplayarak finans sağlıyor. PKK’nın bu yöntemle yüklü miktarlarda finans sağlaması FETÖ’nün bu yöntemi benimsemesine yol açtı. Örgüt, 1980’li yılların sonundan itibaren Türk işçilerden sorumlu “imam” atayarak paranın daha etkin bir şekilde toplanmasını sağladı. İşçilerden sorumlu ilk imamlardan biri ise FETÖ’nün İstişare Heyeti Üyesi olan Mehmet Ali Şengül’dü.

ÜST DÜZEYLER SÜREKLİ ORADA

Bir dönem Avrupa imamlığı da yapan Şengül Almanya’da bulunduğu sırada örgüt adına bu görevi yapıyordu. Emniyet birimlerinin yaptığı çalışmalarla Almanya’ya en az bir kez gitmiş üst düzey örgüt militanlarının da listesi ortaya çıktı. O isimlerden bazıları şunlar: FETÖ sekreterya sorumlusu Abdulkadir Aksoy, İstişare Heyeti’nden Abdullah Aymaz, Molla Yapılanması’ndan Ahmet Kurucan, Fatih Üniversitesi eski rektörü Şerif Ali Tekalan, Ahmet Şahinalp, Ali Ursavaş, Barbaros Kocakurt, Sadık Kesmeci, Bekir Baz, Cemil Koca, Ahmet Şahinalp, Osman Hilmi Özdil, Mustafa Yeşil, Harun Tokak, Süleyman Uysal, Naci Tosun, Necdet Başaran. Tüm bu isimlerin dünya genelindeki FETÖ yapılanmasının en tepelerinde bulunması dikkat çekiyor.FETÖ Almanya’daki tüm organizasyonunu Berlin merkezli Diyalog eğitim Vakfı ve Offenbach merkezli World Media Grup üzerinden yapıyor. Bunların dışında 300’ü aşkın dernek kuran FETÖ militanları sivil toplum ve siyaseti etki altına almaya çalışıyor. FETÖ’nün finans ve istihbarat sağlamak için tüm dünyada açtığı okullardan Almanya’da da bulunuyor.

KURUŞUNA KADAR AYNI

Örgüt, Almanya’daki faaliyetlerde kullanılmak üzere topladığı paraları ise Gross-Gerauer Volksbank isimli bankada açtığı hesapta topluyor. MASAK raporlarında bu bankadaki hesapta çok ilginç bir para trafiğine rastlandığı belirtiliyor. Örgütün Almanya yapılanmasını kuran isimlerden üst düzey FETÖ yöneticisi Abdullah Aymaz ile FETÖ’nün sözde Tayin Heyeti Sorumlusu Ahmet Kara 5 Nisan 2012 günü bu hesaba swift işlemiyle 98 bin 764 dolar 58 cent para gönderdi. İki ismin de aynı gün kuruşuna kadar aynı meblağdaki parayı bu hesaba göndermesi dikkat çekici. Himmet paralarının toplandığı bu hesap rüşvet veya kamuoyu hazırlamak için yapılacak kampanyalarda kullanılıyor.

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FetöAlmanyaPARA KASASIHimmetAhmet KaraAbdullah AymazPKKDolarAvrupaBerlinEğitimMustafa YeşilFatih Üniversitesi
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