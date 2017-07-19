FETÖ liderinden bir skandal röportaj daha!

WALL Street'e verdiği röportaj büyük tepki çeken Gülen bu kez de Mısır’da yayınlanan El-Yevm 7 gazetesine konuştu.Mısır'da darbeyle yönetime gelen Cumhurbaşkanı Sisi yanlısı El-Yevm 7 gazetesine konuşan Gülen, “15 Temmuz’da darbe teşebbüsünün kimin tarafından yapıldığını düşünüyorsunuz?” şeklindeki soru üzerine ulusalcı laik bir kesimin bunu yapmış olabileceğini söyledi.Gülen, ABD Devlet Başkanı Trump’ın kendisini Türkiye’ye iade etmesi durumunda kaçmaya teşebbüs etmeyeceğini ve Türkiye’ye gideceğini öne sürdü.Röportajı yapan Hashem Al Fakhrani, terör örgütü liderine Türkiye aleyhinde sorular yöneltip Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın uluslararası mahkemelerde yargılanmasının mümkün olup olmadığını da sordu. Fetullah Gülen, bunun zor olduğunu ve Türkiye’de bazı muhalefet liderlerinin de Erdoğan’ı desteklediğini söyledi.