FETÖ lideri Gülen'in iadesi hakkında flaş açıklama

FETÖ lideri Gülen'in Türkiye'ye iadesi ile ilgili Adalet Bakanı Abdülhamit Gül "İadesiyle ilgili dosya tamamlandı. Uluslararası sözleşmeler, iade sözleşmeleri bütün süreçler tamamlandı. İade edilmemesi için şu anda hukuki ya da teknik anlamada hiçbir engel yok" dedi.
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