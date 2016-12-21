'FETÖ' iddialarına yalanlama

YILDIRIM, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, bugün yayınlanan bir gazetenin köşe yazarı tarafından kaleme alınan yazıda, "Çocuğunu FETÖ okulunda burslu olarak okuttuğuna" dair iddialara yer verildiğini söyledi. Bu iddiaların tamamen asılsız olduğunu ve köşe yazısında ismi geçen öğrencinin, Mersin'de daha önce görev yapmış bir hakimin çocuğu olduğunu dile getiren Yıldırım, şu ifadeleri kullandı:

"Benim iki çocuğum vardır. Bunlardan biri Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2. sınıf öğrencisi Bilal Kağan Yıldırım, diğeri ise Mersin Sabancı Anadolu Lisesi öğrencisi Ömer Faruk Yıldırım'dır. Haber tamamen herhangi bir araştırma yapılmadan oluşturulmuştur. Belgedeki telefon numarası aransa veya bana telefon edilip sorulsa, çocuğun benim çocuğum olmadığı gerçeği ortaya çıkacaktır. Bu konuda daha önce bir internet sitesinde aynı konuda yapılan haberle ilgili suç duyurusunda bulundum. Bu nedenle haber asılsız olup, gerçeği yansıtmamaktadır."

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