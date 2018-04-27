FETÖ elebaşı Gülen'in firari halasının oğlu yakalandı

ERZURUM Emniyet Müdürlüğü Kom Şube Müdürlüğü ve MİT’in ortak çalışması neticesinde Erzurum'da FETÖ/ PDY kapsamında birçok ifadede ismi geçen hakkında arama kararı bulunan terör örgütü lideri Fetullah Gülen'in halasının oğlu olduğu bilinen H. A.'nın bulunabileceği tespit edilen iki ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlenerek saklandığı evde yakalanarak gözaltına alındı. H.A., bugün çıkarıldığı mahkemece terör örgütü yöneticiliği suçundan tutuklandı.

H.A.'nın 15 Temmuz 2016’dan bu yana firari olduğu şahsın ismi Erzurum ili fetö mütevelli heyeti içerisinde geçtiği, örgütte söz sahibi olduğu, örgüte müzahir şirketlerde hissedar olduğu ve birçok FETÖ dosyasında şüpheli olarak arandığı belirtildi.

