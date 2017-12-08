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FETÖ'den yargılanan 21 polise 1 ila 7 yıl arasında hapis

Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 55'i tutuklu, 107 polisin yargılandığı davada, 10'u tutuklu 59 polis hakkında karar verildi. 21 polis 1 ila 7 yıl arasında hapis cezasına çarptırılırken, 38 polis ise beraat etti

FETÖ'den yargılanan 21 polise 1 ila 7 yıl arasında hapis

Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 55'i tutuklu, 107 polisin yargılandığı davada, 10'u tutuklu 59 polis hakkında karar verildi. 21 polis 1 ila 7 yıl arasında hapis cezasına çarptırılırken, 38 polis ise beraat etti

08 Aralık 2017 Cuma 18:35
FETÖ'den yargılanan 21 polise 1 ila 7 yıl arasında hapis
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SAMSUN'DA FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 2016 yılı Temmuz ve Ağustos aylarında düzenlenen operasyonda tutuklanan aralarında polis müdürlerinin de bulunduğu 55'i tutuklu 107 polisin yargılanmalarına devam edildi. Samsun 2. Ağır Ceza Mahkemesinde bugün görülen davada, 45'i tutuklu 48 sanık polisler ve avukatları son savunmalarını yapmak için süre isteyince mahkeme 48 sanığın dosyasının söz konusu yargılama dosyasından ayırarak duruşmayı 20 Mart 2018 tarihine erteledi. 10 tutuklu 59 polis ise son savunmalarını yaparak mahkeme heyeti kararını açıkladı.
Polislerden Engin Sağlam, Hüseyin Yalçınkaya, Yasin Sağdıç, Osman Üçüncü, Selami Çöpçü, Alim Keskin, Serdar Dereli ve Orhan Geçgel ve Özgür Gider 7 yıl 5 ay 3'er gün hapis, Ayhan Berk, Ercan Gültekin ve Canik Galip Yavaşoğlu 6 yıl 3'er ay hapis, Yusuf Atik ve Alaattin Erol 2 yıl 1'er ay hapis, Turan Sarıçobanoğlu ve Osman Kuzucu 1 yıl 10 ay 15'er gün hapis, Mahmut Kurt, Güven Karaman ve İsa Sağır 1 yıl 8 ay 18'er gün hapis, Selahattin Kara ve Mehmet Arsman ise 1 yıl 6 ay 22'şer gün hapis cezasına çarptırıldı.
Ahmet Kara, Enver koyuncu, İshak Akçay, İsmail Oktay Pısdıl, Latif Küçükaydın, Mehmet Cavlı, Orhan Kuleyin, Mustafa Örnek, Sait Başkaya, Seyfettin Arslan, Vedat Demir, Murat Temiz, Rıfat Koçalan, Özkan Baş, Hakan Yaman, Osman Tamcı, Niyazi Özyılmaz, İsmail Kiriş, Alper Yıldız, Turgut Karaca, Ekrem Uzun, Adil Bingöl, Yücel Çetiner, Adem Küçük, Hakkı Başkaya, Fatih Aksoy, Fatih Pehlivantürk, Mesut Bıyıklı, Ali Bayraktar, Davut Yüce, Ahmet Bektaş, Selahattin Yavuz, Kadirali Köse, Ziya Osman Burgurcuoğlu, Mehmet Öztürk, Salih Çakır, Hacı Osman Dağıstan ve Abdullah Bakırörgü ise beraat etti.
Tutuklu sanıklardan 7 yıl 5 ay 3 gün hapis cezası alan Alim Keskin'in sağlık sorunlarından dolayı, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan Canik Galip Yavaşoğlu'nun ise ByLock kullanmadığı gerekçesiyle tahliyelerine karar verildi. 2 yılın altında hapis cezası alanların cezaları da 2 yıl denetime tabi tutulmaları şartıyla ertelendi. 

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FetöPdySamsun
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