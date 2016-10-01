FETÖ'den itirafçılara sus payı

FETÖ'NÜN çözüleceği veya itirafçı olacağı şüphesi bulunan üst düzey tutuklu yöneticiler için önlem almaya başladığı öğrenildi. Örgütün, mal varlıklarına el konulan elemanlarının ailelerinin finansman sorununu çözdüğü ortaya çıktı. Soruşturmayı yürüten savcılar, ailelerin yüklü kredi ve kredi kartları borçlarının ödendiğini tespit etti.

Konuyla ilgili soruşturma derinleşerek devam ediyor. Star'ın haberine göre; 15 Temmuz darbe girişiminden sonra, üst düzey temsilcisi olduğu düşünülen bazı isimler, itirafçı olmak istediklerini söyleyerek örgütün yapısıyla ilgili bilgileri vermeye başlamıştı.

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