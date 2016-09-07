FETÖ'den aranıyordu: Fındık bahçesinde yakalandı

07 Eylül 2016 Çarşamba 19:43
KUMRU İlçe Jandarma Komutanlığı’na gelen bir ihbar üzerine harekete geçen jandarma kuvvetleri, Fizme Mahallesi Eceli Sokak’ta belirtilen adreste bulunan fındık bahçesindeki kulübede arama yaptı. Jandarma kuvvetleri, burada hakkında yakalama kararı olan Hakim Kazım K. ile karşılaştı. Jandarmaya teslim olan Kazım K.’nın sorgusu sürüyor.
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