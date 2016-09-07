FETÖ'den aranıyordu: Fındık bahçesinde yakalandı

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan eski Özel Yetkili Hakim Kazım K., Ordu’nun Kumru ilçesinde bir fındık bahçesinde yakalandı

KUMRU İlçe Jandarma Komutanlığı’na gelen bir ihbar üzerine harekete geçen jandarma kuvvetleri, Fizme Mahallesi Eceli Sokak’ta belirtilen adreste bulunan fındık bahçesindeki kulübede arama yaptı. Jandarma kuvvetleri, burada hakkında yakalama kararı olan Hakim Kazım K. ile karşılaştı. Jandarmaya teslim olan Kazım K.’nın sorgusu sürüyor.