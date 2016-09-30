FETÖ'den aranan kadın katip yakalandı

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) karşı İstanbul Adliyesi'ne geçtiğimiz günlerde operasyon düzenleyerek, çok sayıda katip ve adliye çalışanını gözaltına aldı. Polisin operasyonunda aranan katip Semra Ç.'nin ise Adana'da olduğu belirlendi. İstanbul polisinin, Adana polisi ile irtibata geçmesi üzerine yapılan çalışmada katip Semra Ç. yakalandı. İstanbul'dan gelen bir ekip sağlık kontrolünün ardından Semra Ç.'yi İstanbul'a götürdü.



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