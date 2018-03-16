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FETÖ'den 5 sanık hakkında müebbet hapis cezası

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi öncesinde ve sırasında Tuzla Piyade Okulu'ndaki faaliyetler ve eylemlere ilişkin 29'u tutuklu 40 sanığın yargılandığı davada mahkeme, 5 sanığı "Anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı

FETÖ'den 5 sanık hakkında müebbet hapis cezası

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi öncesinde ve sırasında Tuzla Piyade Okulu'ndaki faaliyetler ve eylemlere ilişkin 29'u tutuklu 40 sanığın yargılandığı davada mahkeme, 5 sanığı "Anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı

16 Mart 2018 Cuma 20:10
FETÖ'den 5 sanık hakkında müebbet hapis cezası
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İSTANBUL 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumu  Yerleşkesi karşısında yer alan binanın büyük salonundaki duruşmada, sanıkların ve  avukatlarının esas hakkındaki mütalaaya karşı beyanları ve talepleri alındı.
Söz alan sanıklar haklarındaki suçlamaları reddederek, tahliyelerini  ve beraatlarını istedi.
 
Kararını açıklayan mahkeme heyeti, 5 sanığa "Anayasal düzeni ortadan  kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.
 
 Ayrıca 6 sanığı "terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay ile 8  yıl 1 ay 15 gün arasında değişen oranlarda hapis cezasına çarptıran heyet, 10  sanığın ise dosyasını ayırdı.
 
Mahkeme, 19 sanığın tüm suçlardan beraatına, 13 sanığın tahliyesine  hükmetti.
 

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Anahtar Kelimeler:
Fetullahçı Terör Örgütü
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