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FETÖ davasında karar çıktı

Eskişehir'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) avukat yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında yargılanan 8'i tutuklu, biri firari 15 sanığın davasında karar çıktı

FETÖ davasında karar çıktı

Eskişehir'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) avukat yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında yargılanan 8'i tutuklu, biri firari 15 sanığın davasında karar çıktı

17 Temmuz 2017 Pazartesi 21:32
FETÖ davasında karar çıktı
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ESKİŞEHİR 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın dördüncü duruşmasında sanıklar ile avukatları hazır bulundu. Kararı açıklayan mahkeme heyeti, 8 tutuklu sanığa 3 yıl 9 ay ile 12 yıl arasında hapis cezası verdi. Tutuklu sanıklardan üçünün cezaevinde bulundukları süre göz önüne alınarak tahliyelerine hükmeden mahkeme heyeti, tutuksuz sanıklardan Zehra Gürkale'nin beraatine, diğer 5 tutuksuz sanığın ise 3 yıl 9 ay ila 7 yıl 6 ay arasında hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Ayrıca mahkeme heyeti, firari sanığın 15 gün içerisinde adli makamlara ifade vermemesi durumunda mal varlığına tedbir konulması kararını verdi.  

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Son Güncelleme: 17.07.2017 21:38
Anahtar Kelimeler:
Fetullahçı Terör ÖrgütüAvukatParalel Devlet Yapılanması
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